logo

BTC/USD

30608.78

ETH/USD

1928.74

LTC/USD

106.06

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько жертв среди мирного населения за время войны: Зеленский дал ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько жертв среди мирного населения за время войны: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский признал, что Украина сегодня не знает точное количество жертв среди мирного населения

сегодня, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине продолжается полномасштабная война и поэтому точное количество жертв среди мирного населения, погибших из-за российского вторжения, неизвестно. У Украины сегодня нет достоверной, проверенной информации с оккупированных Россией территорий. Это одна из главных причин, почему нет точных цифр. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Mundo" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько жертв среди мирного населения за время войны: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не могу говорить о конкретных цифрах. Вы должны понимать, что я обобщаю свой ответ. Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем погибших людей на оккупированных Россией территориях", — заявил глава государства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Президент добавил, что Украина не может доверять той информации, которую подают россияне, ведь они искажают информацию, подают ее через призму российской пропаганды.

"Везде, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку...", – отметил Владимир Зеленский. 

По его словам, после деоккупации до сих пор до сих есть захоронения. Поэтому точных цифр нет. При этом Зеленский считает, что потери России в войне больше, чем потери Украины.

Стоит отметить, официальный Киев сознательно не раскрывает боевые потери ВСУ. Политическое руководство отмечает, что эта информация закрыта, поскольку война в Украине продолжается и та информация, которой может как-то воспользоваться враг, не должна раскрываться.

Читайте также на портале "Комментарии" — что ожидать Украине от июля – главные опасения и надежды.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали итоги визита директора ЦРУ в Киев – какой план у Украины до осени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elmundo.es/internacional/2023/06/30/649edf17e9cf4a91058b45bc.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!