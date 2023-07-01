Сколько жертв среди мирного населения за время войны: Зеленский дал ответ

В Украине продолжается полномасштабная война и поэтому точное количество жертв среди мирного населения, погибших из-за российского вторжения, неизвестно. У Украины сегодня нет достоверной, проверенной информации с оккупированных Россией территорий. Это одна из главных причин, почему нет точных цифр. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Mundo" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не могу говорить о конкретных цифрах. Вы должны понимать, что я обобщаю свой ответ. Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем погибших людей на оккупированных Россией территориях", — заявил глава государства.

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Президент добавил, что Украина не может доверять той информации, которую подают россияне, ведь они искажают информацию, подают ее через призму российской пропаганды.

"Везде, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку...", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, после деоккупации до сих пор до сих есть захоронения. Поэтому точных цифр нет. При этом Зеленский считает, что потери России в войне больше, чем потери Украины.

Стоит отметить, официальный Киев сознательно не раскрывает боевые потери ВСУ. Политическое руководство отмечает, что эта информация закрыта, поскольку война в Украине продолжается и та информация, которой может как-то воспользоваться враг, не должна раскрываться.

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