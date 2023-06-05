Минобороны Украины признало "контрнаступательные действия"

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Константин Куликов
Своим постом в телеграмм-канале Анна Маляр ответила на многочисленные вопросы: "Что сейчас происходит?" Об этом сообщают "Комментарии".
Загадочное послание от Анны Маляр
Фактически, заместитель министра обороны Анна Маляр признала, что ВСУ на отдельных участках фронта перешли к контрнаступлению:
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"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции".
Свой пост она сопроводила картой Бахмута, изображение которого очерчено красным кругом.
"На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении".
Напомним, что в рашистских телеграмм-каналах сегодня ширится "зрада" об украинском контрнаступлении. По словам противника, ВСУ перешли к контрнаступательным действиям возле Угледара и Соледара, добились тактических успехов, применив также танки "Леопард".
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