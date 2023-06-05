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Минобороны Украины признало "контрнаступательные действия"

Анна Маляр признала, что на определенных участках фронта, в частности на Бахмутском, ВСУ перешли к "контрнаступательным действиям"

сегодня, 17:45
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Автор:

Константин Куликов

Своим постом в телеграмм-канале Анна Маляр ответила на многочисленные вопросы: "Что сейчас происходит?" Об этом сообщают "Комментарии".

Минобороны Украины признало "контрнаступательные действия"

Загадочное послание от Анны Маляр

Фактически, заместитель министра обороны Анна Маляр признала, что ВСУ на отдельных участках фронта перешли к контрнаступлению:


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"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции".

Свой пост она сопроводила картой Бахмута, изображение которого очерчено красным кругом.

"На юге – враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении".

Напомним, что в рашистских телеграмм-каналах сегодня ширится "зрада" об украинском контрнаступлении. По словам противника, ВСУ перешли к контрнаступательным действиям возле Угледара и Соледара, добились тактических успехов, применив также танки "Леопард".

Украинские эксперты объяснили, как следует реагировать на такие сообщения.

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В Китае стартовал проект по бурению сверхглубокой скважины. Ожидается, что его изучение предоставит уникальные знания о строении земной коры.

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