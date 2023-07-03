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Пока Польша и Германия спорят – ремонтировать танки Leopard негде: подробности

По данным Spiegel, Берлин и Варшава все еще не могут договориться, где открыть центр для ремонта Leopard

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Еще в конце мая 2023 года на территории Польши должен был открыть центр по ремонте танков Leopard. Казалось бы, ничего не может помешать планам, которые, к тому же еще ранее были оглашены, как польской, так и немецкой стороной, но, как оказалось не все так просто. Варшава и Берлин не пришли к согласию по ряду моментов. В итоге, ремонтировать танки, которые так важны для Украины в войне, пока что негде. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Spiegel".

Пока Польша и Германия спорят – ремонтировать танки Leopard негде: подробности

Танки. Фото из открытых источников

Издание отмечает, договоренность об открытии центра была озвучена еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.


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По словам источников по оборонной промышленности, проект открытия центра не достиг ни одного прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия. Хотя предварительный проект был готов, но до конца прошлой недели документ так и не был подписан из-за разных спорных моментов.

Как было задумано, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской компанией PGZ было запланировано создать танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard должно было покрывать германское правительство.

По данным издания, проект открытия центра якобы тормозит Польша. Компания PGZ предоставила очень своеобразные идеи по стоимости работ по ремонту танков и завышенным ценам.

По мнению немецких танкостроителей, споры вокруг танкового хаба политически мотивированы.

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Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-und-warschau-streiten-ueber-leopard-werkstatt-a-8a3e52c0-6772-470b-8008-0c1390fb23a7
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