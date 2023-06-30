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"Медленное" контрнаступление ВСУ: Залужный дал ответ всем критикам

Валерий Залужный заявил, что контрнаступлении ВСУ - это не шоу, каждый метр дается кровью

сегодня, 13:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники платят кровью за каждый метр продвижения на фронте, поэтому главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Валерия Залужного в интервью "The Washington Post".

"Медленное" контрнаступление ВСУ: Залужный дал ответ всем критикам

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Валерий Залужный заявил, что в нем вызывает раздражение, когда он слышит, что анонсированное ранее контрнаступление украинской армии на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Так, украинские войска продвигаются каждый день — даже если это всего 500 метров.                        


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"Это не шоу, за которым весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный подчеркнул, что для того, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинской армии нужно намного больше оружия, боеприпасов, в том числе и истребители F-16 для того, чтобы достичь преимущества в воздухе.

"Без полной поставки эти планы вообще невозможны. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", — подчеркнул Валерий Залужный.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ наступают и выравнивают фронт: подробности от Минобороны.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/valery-zaluzhny-ukraine-general-interview/?fbclid=IwAR2bF946OZ3suTPZ4bqv5KDwTSx8XgHqAe1bJZbzwEYIQZHf69X67DX19dI
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