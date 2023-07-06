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Большой пожар в оккупированной Макеевке – чего лишились россияне

Российские захватчики пожаловались на обстрел временно оккупированной Макеевки Донецкой области

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты подтвердили обстрел временно оккупированной Макеевки Донецкой области, в результате чего вспыхнул большой пожар на нефтебазе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских СМИ, в частности, российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Большой пожар в оккупированной Макеевке – чего лишились россияне

Пожар на нефтебазе в Макеевке. Фото: из открытых источников

Захватчики заявили, что город якобы накрыли огнем из реактивной артиллерии. В результате этого загорелась нефтебаза в Красногвардейском районе.


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Оккупанты жалуются, что произошел разлив емкостей и из-за этого пламя быстро перебросилось на другие резервуары с топливом, но, если бы этого не произошло, то можно было бы избежать такого сильного пожара. Всего загорелось пять емкостей с топливом, которое россияне активно использовали для заправки военной техники перед отправкой на фронт. Огонь с горящих емкостей перешел на близстоящие деревья. От этого пожар стал еще сильнее.

О пострадавших оккупанты не сообщают, жалуются только, что нефтебазе нанесен серьезный урон.

Стоит отметить, что взрывы в Макеевке также были 4 июля. Тогда взрывающиеся боеприпасы оккупантов на одном из складов было видно за много километров.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские паблики подтверждают "прилет" по временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Населенные пункт расположен у самого Донецка. По предварительным данным, "прилетело" по железнодорожным путям, которые оккупанты используют для поставки боеприпасов и техники на передовую.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинская разведка с намеком отреагировала на взрывы в Москве.




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Источник: https://t.me/tass_agency/199760
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