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Украинская разведка с намеком отреагировала на сегодняшние взрывы в Москве

В ГУР считают, что диверсии российского спецназа не проходят бесследно

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали взрывы в Москве, которые прозвучали сегодня утром. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире общенационального телемарафона.

Украинская разведка с намеком отреагировала на сегодняшние взрывы в Москве

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель разведки подчеркнул, что ГУР "традиционно не комментирует то, что происходит в Москве", но добавил, что "так бывает".


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"Если российская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", — заявил Юсов.

Отметим, сегодня Московскую область потрясла серия взрывов, на что уже отреагировали в Минобороны РФ. В ведомстве Сергея Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив минимум пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены ПВО. Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО. А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

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