Способен ли Запад помешать РФ совершить очередной теракт в Украине – к чему движутся США

Четыре недели назад, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Украина понесла и еще понесет колоссальные потери из-за этого экоцида – далеко не первого, совершенного россиянами на нашей земле. И, к сожалению, вероятно, не последнего. Критической остается ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС, есть мины замедленного действия в других регионах материковой Украины, а также в захваченном Крыму. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию, реакцию на нее, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Не стоит исключать, что уже приняты определенные решения, которые могут сдержать дальнейшие террористические планы рашистов

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

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"Относительно подрыва Каховской ГЭС – Украина четко обозначила позицию, что мир приложил не достаточно усилий для реагирования на очередной теракт со стороны рашистской федерации. Соответственно, мы имеем теперь ситуацию с заминированием Запорожской АЭС".

Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает эксперт, постоянно проводит огромное количество переговоров, информируя наших зарубежных партнеров об угрозе, которая грозит всему европейскому континенту в связи с возможным терактом на ЗАЭС.

"Запад очень аккуратно реагирует на эту ситуацию. Ему точно стоит быть более решительным. И внести, наконец, как давно настаивает и президент Зеленский, и его Офис, в санкционный список "Росатом". Вся украинская дипломатия работает для увеличения давления на страну-агрессора. Со своей стороны, мы делаем всё возможное, на всех уровнях", – уверяет Антон Кучухидзе.

По его словам, есть определенные позитивы. Так, к примеру, у наших партнеров уже имеется понимание, что за все катастрофы, происходящие и могущие произойти на территории Украины, несет ответственность рф, которая вторглась на нашу землю и продолжает вести агрессивную войну.

"Информационную войну мы тут точно выигрываем. Важно теперь добиться от партнеров более оперативного реагирования для предотвращения катастроф, подобной Каховской, в будущем, – считает эксперт. – Глава СНБО Алексей Данилов абсолютно верно сравнил гипотетический теракт на ЗАЭС – с применением ядерного оружия. А, если используется такое оружие, те же США и Великобритания оставили за собой право единоличного применения всех возможных средств для реагирования на подобный удар. Так что тут Украина ведет правильную политическую коммуникацию. Ждем более жесткую реакцию со стороны партнеров. В то же время, следует понимать, что всех секретов переговоров о возможном реагировании мы не узнаем. Не стоит исключать, что уже приняты определенные решения, которые могут сдержать дальнейшие террористические планы рашистов. Возможно, даже посланы им определенные сигналы".

Белый Дом, наконец-то, начал двигаться в направлении принятия тех решений, которые помогут Украине ускорить освобождение оккупированных территорий

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан предполагает, что россияне выполняют две стратегические для них задачи.

"Во-первых, они изо всех сил пытаются противодействовать украинскому контрнаступлению. Для этого действуют по принципу "все средства хороши". Именно поэтому они не остановятся ни перед чем. Во-вторых, нагнетая ситуацию, они шантажируют Запад. Мол "дадите больше оружия Украине, получите ряд техногенных катастроф на всю Европу". Удастся ли Кремлю достичь своих целей, узнаем уже скоро", – считает эксперт.

По его мнению, в Вашингтоне после "казуса Пригожина" происходят тектонические изменения.

"Белый Дом, наконец-то, начал двигаться в направлении принятия тех исторических решений, которые помогут Украине ускорить освобождение временно оккупированных территорий, – поясняет Вадим Трюхан. – А россияне будут действовать так, как и всегда, — подло, низко и предсказуемо. Следовательно, нужно быть готовыми к ядерным провокациям как на ЗАЭС, так других украинских атомных электростанциях. И даже к попыткам нанесения тактических ядерных ударов".

При этом, акцентирует эксперт, следует четко осознавать, что пойти на них агрессор может только тогда, когда потерпит полное поражение в Украине на поле боя. А до этого еще много воды утечет, считает Вадим Трюхан. И многое может измениться. В том числе – в само рф.

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