Украинская разведка: россияне готовятся к еще одному теракту, который приведет к техногенной катастрофе

Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова, оккупанты готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в сводке ГУР Минобороны.

Крымский титан. Фото из открытых джерел

В украинской разведке сообщают, что устроенный Россией теракт на Каховской ГЭС не прошел бесследно и уже привел к отсутствию воды в Северо-Крымском канале. В настоящее время процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске подошли к критическому уровню. Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска активно распространяется информация о том, что остановки "Крымского титана" не избежать.

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По информации разведки, в настоящее время страна-агрессор занята тем, что активно минирует цеха предприятия. Россияне последние несколько дней активно завозят взрывчатку на заводскую и близлежащую территории.

В Минобороны Украины предупреждают, что теракт на предприятии "Крымский титан" будет иметь негативные последствия и приведет к искусственной техногенной катастрофе. Украинские разведчики подчеркивают, что последствия взрыва на "Крымском титане" будут роковыми, ведь на холодильном оборудовании предприятия используется около 200 тонн технологического аммиака. Если оккупанты взорвут предприятие, в небо поднимется аммиачное облако, которое в считанные часы накроет близлежащие территории. В первую очередь, пострадают оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

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