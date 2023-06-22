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Офис Генпрокурора назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия

Подрыв дамбы Каховской ГЭС – один из экоцидов, которые совершила Россия в Украине.

22 июня 2023, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Советник генпрокурора Украины Максим Попов заявил, что Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине, из них 14 подпадает под определение экоцида. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Офиса генерального прокурора.

Офис Генпрокурора назвал количество экоцидов в Украине, за которыми стоит Россия

Экоцид в Украине. Фото из открытых источников

Попов указывает, что Украина пытается привлечь Россию к ответственности за свои преступные действия против окружающей среды. Сейчас процесс проходит в двух направлениях. Согласно первому Украина оценивает нанесенный Россией ущерб и создает механизм для привлечения к ответственности России как государства и взыскания возмещения. Другое направление заключается в индивидуальных преступлениях российских военных, отдающих и выполняющих приказы руководства страны.


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Украина квалифицирует российские преступления против окружающей среды по двум статьям в Уголовном кодексе: ст. 438 – военные преступления и ст. 441 – экоцид. Несмотря на это, понятие "экоцид" достаточно ново, поэтому его пока не имеет в международных договорах. Однако Украина и коалиция Stop Ecocide International способствуют движению, которое признает экоцид международным преступлением.

"Европарламент принял резолюцию, которой советовал внести изменения в соответствующую Директиву ЕС, криминализировать это преступление на уровне государств-членов ЕС и дополнить Римский устав пятым преступлением – экоцидом", — сказал Максим Попов.

Минокружение посчитало, что сумма ущерба, который Россия нанесла окружающей среде Украины из-за военных действий, составляет почти два триллиона гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценкам украинских ученых из-за российской агрессии в Украине погибли десятки тысяч дельфинов и других животных.

Также "Комментарии" писали о расследовании NY Times, которое назвало виновных в подрыве Каховской ГЭС.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/13702
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