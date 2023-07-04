Минобороны РФ отреагировало на атаку беспилотников на Московскую область

В ведомстве Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив минимум пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", – отметили в Минобороны РФ.

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Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО.

А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео.

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