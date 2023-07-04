Минобороны РФ отреагировало на атаку беспилотников на Московскую область

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Кравцев Сергей
В ведомстве Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив минимум пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
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Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО.
А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.
Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео.
Читайте также на портале "Комментарии" — под Москвой дрон-камикадзе ударил по воинской части. По предварительной информации, примерно в 4 часа утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. По данным источников в вооруженных силах страны-агрессора, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.
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