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Минобороны РФ отреагировало на атаку беспилотников на Московскую область

Минобороны РФ подтвердило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ведомстве Шойгу заявили, что якобы украинские войска атаковали Московскую область, применив минимум пять беспилотников, но якобы все они были уничтожены ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ отреагировало на атаку беспилотников на Московскую область

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", – отметили в Минобороны РФ.


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Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО.

А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео.                                                                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — под Москвой дрон-камикадзе ударил по воинской части. По предварительной информации, примерно в 4 часа утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. По данным источников в вооруженных силах страны-агрессора, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.          

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли прекратиться ракетно-дроновые атаки – что важно предпринимать Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://t.me/mod_russia/28057
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