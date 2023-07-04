Под Москвой дрон-камикадзе ударил по воинской части: какие последствия

Недалеко от Москвы, в городе Кубинка, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть. Сообщается, что удар пришелся по административному зданию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет телеграмм-канал "Baza".

Дрон-камикадзе. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, примерно в 4 часа утра дрон-камикадзе атаковал административное здание на территории военной части. По данным источников в вооруженных силах страны-агрессора, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

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Стоит отметить, что в Кубинке находится авиабаза, кроме того, в городе базируется бригада воздушно-десантных войск.

По данным экстренных служб, в районе Кубинки Московской области упал беспилотник "самолетного" типа.

Отметим, сегодня и в самой Москве утро выдалось весьма неспокойным. В районе поселения Марушкинского были слышны несколько мощных взрывов. Впрочем, российские спецслужбы отрапортовали об удачной работе ПВО и сбитых беспилотниках.

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