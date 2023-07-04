Москва проснулась от мощных взрывов: подробности

В районе поселения Марушкинского, что в Москве, утром 4 июля, были слышны несколько мощных взрывов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Mash.

Взрывы в Москве. Фото: из открытых источников

Местные жители рассказывают, что в районе Новой Москвы, в нескольких километрах от МКАД, была слышная серия громких взрывов. Причем взрывы не прозвучали сразу один за другим. Интервал между ними составил примерно 5 минут. Вероятной причиной называют работу противовоздушной обороны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Позже появилось сообщение экстренных служб России. Сообщается, что в Новой Москве, якобы удалось сбить два беспилотника. Еще один уничтожили в Калужской области РФ.

Неспокойную ситуацию прочувствовали н себе также россияне, которые как раз в это время возвращались из Шарм-эль-Шейха, Дубая, Махачкали, Челябинска и Новосибирска. Самолеты, летевшие во Внуково, экстренно начали перенаправлять в другие аэропорта. А самолет, который летел в Москву из Анкары более часа не получал разрешение на посадку во Внуково.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за определенного дефицита высокоточного и дальнобойного оружия ("Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", и ракет Х-101, Х-555) российские военнослужащие недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Не прекращаются удары с помощью беспилотников и бомб по территории Украины. Дроны атакуют и территорию РФ, а также позиции оккупантов на временно захваченных ими территориях. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в очередной раз грозит ударами по "центрам принятия решений в Украине", если ВСУ ударят по оккупантам, в том числе в Крыму, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". О чем говорит ракетно-бомбово-дроновая война последнего времени? Что важно понимать и предпринимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



