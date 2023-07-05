В пригороде Донецка была знатная «бавовна»: подробности

Как передает портал "Комментарии", российские паблики подтверждают "прилет " по временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Населенные пункт расположен у самого Донецка. По предварительным данным, "прилетело" по железнодорожным путям, которые оккупанты используют для поставки боеприпасов и техники на передовую. В сети уже распространяются кадры с места атаки.

В Ясиноватой мощные взрывы. Фото из открытых источников

На кадрах видно, как горят железнодорожные вагоны и грузовик, который был рядом. По неподтвержденным данным, ударили по поезду, который перевозил боеприпасы для оккупантов.

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