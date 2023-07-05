logo

BTC/USD

30656.88

ETH/USD

1923.28

LTC/USD

105.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Когда закончится война: Сырский дал откровенный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда закончится война: Сырский дал откровенный ответ

Генерал Сырский отметил, что регулярно посещает подразделения на передовой, чтобы контролировать отработку стратегии на месте

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Часто представители как украинских, так и западных СМИ спрашивают первых лиц Украины о том, когда может закончиться война в Украине. Нередко звучат подобные вопросы и высокопоставленным украинским командирам. Так журналисты "ABC News" поинтересовались у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского его видением того, когда может закончиться война.

Когда закончится война: Сырский дал откровенный ответ

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналистов, когда война закончится, Сырский откровенно сказал, что не знает, поэтому не может дать никаких прогнозов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам генерала, на Украину не давят в проведении контрнаступления. Всё зависит от украинского командования и воинов.

"Мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-то рубеж, но я поэтому постоянно и посещаю свои войска на передовой. Поскольку одно дело – отработать какой-то план в тылу, другое – посмотреть, как добиться успеха на земле, во время бешеного". сопротивления противника", – заявил Александр Сырский.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные трудности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, нехватку необходимых вооружений и боеприпасов, что подчеркнул главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление со снабжением необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно сейчас сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – освобождение Бахмута в ближайшее время: в ВСУ дали обнадеживающий ответ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/International/video/top-commander-ukraines-counteroffensive-plan-100638595
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!