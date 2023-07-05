Когда закончится война: Сырский дал откровенный ответ

Часто представители как украинских, так и западных СМИ спрашивают первых лиц Украины о том, когда может закончиться война в Украине. Нередко звучат подобные вопросы и высокопоставленным украинским командирам. Так журналисты "ABC News" поинтересовались у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского его видением того, когда может закончиться война.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос журналистов, когда война закончится, Сырский откровенно сказал, что не знает, поэтому не может дать никаких прогнозов.

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По словам генерала, на Украину не давят в проведении контрнаступления. Всё зависит от украинского командования и воинов.

"Мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-то рубеж, но я поэтому постоянно и посещаю свои войска на передовой. Поскольку одно дело – отработать какой-то план в тылу, другое – посмотреть, как добиться успеха на земле, во время бешеного". сопротивления противника", – заявил Александр Сырский.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные трудности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, нехватку необходимых вооружений и боеприпасов, что подчеркнул главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление со снабжением необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно сейчас сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – освобождение Бахмута в ближайшее время: в ВСУ дали обнадеживающий ответ.



