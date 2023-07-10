Как проходит контрнаступление ВСУ: в США указали на важный нюанс

Украинские войска могут сознательно не прибавлять в темпе во время контрнаступления. Такая тактика может быть использована для того, чтобы достичь как минимум двух целей. Во-первых, максимально измотать врага. Во-вторых, сохранить боевую мощь. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики Института изучения войны отметили, что 9 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские защитники успешно продолжают наступление на Бахмутском направлении. Украинские официальные лица сообщили, что Силы обороны продолжают вести контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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Министерство обороны России и связанные с Кремлем блогеры заявили, что украинские силы проводили атаки в западной части Запорожской области. Один з военных блогеров утверждал, что украинские силы атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на тыл россиян, склады и инфраструктуру. Украинские военные также подтвердили, что они продолжают свои кампании по блокировке оккупантов на юге и востоке Украины.

В свою очередь Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские силы пытаются ослабить оборону России перед освобождением территории, используя на более медленный темп наступления. Журналисты также отметили, что украинские силы сосредоточены на вытеснении российских войск из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной Россией территории.

Подполковник Алексей Телехин из 108-й бригады территориальной обороны Украины сообщил WSJ, что российские войска могут постоянно вводить пополнения, даже если украинские войска уничтожат целые подразделения. По оценкам ISW, российским силам не хватает оперативных резервов. Заявление Телехина, вероятно, относится к локальным тактическим резервам.

Еще один командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил, что нехватка бронетехники затрудняет продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции. Источники WSJ также назвали отсутствие украинского превосходства в воздухе одним из факторов, замедляющих украинские контрнаступления.

Аналитики ISW все же считают, что нынешний темп украинского контрнаступления отражает преднамеренные усилия по сохранению боевой мощи Сил обороны Украины и истощению российской живой силы и техники за счет медленного продвижения.

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