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Почему РФ могла отложить теракт на ЗАЭС – остаются ли риски

Гипотетическая диверсия на ЗАЭС, скорее всего, зависит от перспектив украинского контрнаступления

сегодня, 18:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что угроза теракта на Запорожской АЭС, о которой много говорилось в последнее времяуменьшается. По словам главы ГУР, были предприняты определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличныеИз Вашингтона тоже пришел сигнал, что там внимательно следят за ситуацией вокруг ЗАЭС и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Что можно сказать по ситуации вокруг ЗАЭС в последнее время и на данный момент? Насколько велики риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Почему РФ могла отложить теракт на ЗАЭС – остаются ли риски

Оккупация ЗАЭС. Фото из открытых источников

Угроза подрыва Запорожской АЭС вполне реальная

Председатель Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Сергей Магера рассуждает так:


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"Для Украины, которая пережила историю Чернобыльской АЭС, решить вопрос с безопасностью Запорожской АЭС – ключевая задача. Мы знаем, что такое мирный атом, который выходит из-под контроля. Знаем, что такое – загрязнение окружающей среды. И, сколько необходимо сил, энергии, средств, чтобы пострадавшие земли стали более-менее пригодными для жизни и эксплуатации".

В случае катастрофы на ЗАСЭ будут загрязнены огромные по площади территории по Днепру, причем, не только в Украине, предупреждает эксперт.

По его мнению, от страны-агрессора можно ожидать чего угодно.

"Гипотетическая диверсия на ЗАЭС, скорее всего, зависит от перспектив украинского контрнаступления. В случае, если будет продвижение ВСУ, если для россиян возникнет необходимость отступления, вероятность подрыва на атомной электростанции возрастает. Пока контрнаступление идет не так быстро, как нам бы хотелось. Возможно, поэтому давно планируемая оккупантами диверсия на ЗАЭС откладывается. Во всяком случае, складывается такое впечатление. Россияне нагнетают, используют ситуацию для политически игр, для давления на наших партнеров с целью заставить Украину сесть за стол переговоров. Но угроза – реальная, – считает Сергей Магера. – Не случайно, Украина готовится к этому, проходят учения, чтобы минимизировать гипотетические последствия катастрофы для населения".

Угроза подрыва ЗАЭС уменьшилась, но точно не исчезла полностью

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов, комментируя причины активности россиян вокруг ЗАЭС, проводит параллель с шахматами.

"Когда у одного из игроков явно проигрышная позиция, он ищет любые возможности для обострения игры. Чтоб получить хоть какие-то шансы. Так как на поле боя российские войска постепенно отступают, Кремль ищет любые возможности выровнять ситуацию, сделать ее более приемлемой для себя. Так было с подрывом Каховской ГЭСТак происходит сейчас – с шантажом подрыва Запорожской АЭС и заранее перекладыванием вины на Украину, – считает эксперт. – Мол, смотрите, тут угроза мирового масштаба! Давайте заморозим боевые действия. Лишь бы иметь возможность укрепить свою оборону, накопить новые силы для атак".

По мнению Николая Спиридонова, если Буданов говорит о том, что риски стали ниже – так тому и есть.

"Руководитель нашего ГУР является одним из наиболее информированных людей в Украине. Аналогичные меседжи идут из американского Института изучения войны (ISW)Его аналитики отмечают, что угроза уменьшилась. И нет оснований этим данным не доверять. Видимо, с российской стороной, действительно, была проведена соответствующая разъяснительная работа – публичная и не публичная. Причем, вероятно, не только со стороны Запада, но и со стороны относительно нейтральных Китая и Индии, выручающих РФ в последнее время экономически (скупая у нее те же нефть и газ). Угроза, видимо, уменьшилась. Но точно не исчезла полностью. И за ситуацией следует пристально наблюдать", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что очередной всплеск ядерного шантажа вполне может быть связан с грядущим саммитом НАТОМол, если дадите Украине самолеты и вертолеты, что-то может случиться с ЗАЭС.

"Такое запугивание вряд ли принесет результаты, – прогнозирует Николай Спиридонов. – Но следует понимать, что шантаж — одна из основных стратегий Путина. Он постоянно блефует, запугивает, играет на повышение ставок. Вот только стратегия эта, по мере ослабления России в целом и путинского режима в частности, срабатывает все реже".

Похоже, действительно, пошли мощные сигналы в РФ, что, если она совершит подрыв ЗАЭС, то получит колоссальные последствия для себя

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

"Угрозы пока выглядят гипотетически. А ситуацию даже сравнить не с чем – атомная станция, находящаяся в зоне боевых действий. Подобного человечество еще не знало".

По мнению эксперта, учитывая радиационную фобию Украины и Запада еще со времен Чернобыльской катастрофы, Россия использует ситуацию для шантажа.

"Но, похоже, действительно, пошли очень мощные сигналы в РФ, что, если она совершит подобное невиданное преступление, то получит колоссальные последствия для себя. Как говорят специалисты-ядерщики, если с ЗАЭС что-то и случится, это будет не столь масштабная катастрофа как Чернобыльская, и даже, возможно, как Каховская. Так что выглядит всё именно как элемент шантажа, который вряд ли возымеет воздействие на Украину", – констатирует Алексей Голобуцкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему нагнетается история с ЗАЭС – какой реакции ждем от Запада.




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Источник: https://comments.ua/
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