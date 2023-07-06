США отреагировали на ситуацию с ЗАЭС

Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции и возможными провокациями со стороны оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Спикер Администрации Джо Байдена заявила, что в США уверены – АЭС не может являться объектом в зоне боевых действий. Она отметила, что американская сторона ведет мониторинг ситуации с начала российской оккупации украинского ядерного объекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции", — заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь заявила, что дальнейшая военная оккупация Запорожской АЭС опасна и там не должно происходить боевых действий.

Отметим, Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Россия открвоенно запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Министерства обороны Украины.



