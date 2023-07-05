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Зачем РФ запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Минобороны

В Минобороны предупредили, что страна-террорист способна на любые действия

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор сознательно продвигает месседж о том, что вскоре Запорожской АЭС может быть взорвана. Противник сознательно обвиняет Киев в том преступлении, которое сама же может совершить. При этом важно понимать, что путинский режим уже не единожды доказал, что способен на самые жестокие преступления против человечества. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказала замминистра обороны Анна Маляр.

Зачем РФ запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Минобороны

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Замминистра рассказала, что для минимизации возможных негативных последствий в четырех украинских областях – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской, уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.


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Анна Маляр отметила. Главная цель нагнетания истерии вокруг Запорожской АЭС – это попытаться переломить ход войны. 

"Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей", — заявила Маляр.

Она советует украинцам не паниковать и доверять исключительно официальным источникам информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar
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