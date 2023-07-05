Зачем РФ запугивает подрывом Запорожской АЭС: объяснение Минобороны

Страна-агрессор сознательно продвигает месседж о том, что вскоре Запорожской АЭС может быть взорвана. Противник сознательно обвиняет Киев в том преступлении, которое сама же может совершить. При этом важно понимать, что путинский режим уже не единожды доказал, что способен на самые жестокие преступления против человечества. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Телеграмм высказала замминистра обороны Анна Маляр.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Замминистра рассказала, что для минимизации возможных негативных последствий в четырех украинских областях – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской, уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

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Анна Маляр отметила. Главная цель нагнетания истерии вокруг Запорожской АЭС – это попытаться переломить ход войны.

"Оба сценария — как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение — для РФ являются инструментом достижения военных целей", — заявила Маляр.

Она советует украинцам не паниковать и доверять исключительно официальным источникам информации.

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