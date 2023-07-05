Почему нагнетается история с ЗАЭС – какой реакции ждем от Запада

Украина и Россия одновременно обвинили друг друга в грядущем подрыве Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном в Энергодаре. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля призвал мир, который слабо отреагировал на теракт против Каховской гидроэлектростанции, остановить, наконец, зло, которое несет российская агрессия. Что происходит в последнее время вокруг ЗАЭС? Как ситуация может развиваться дальше? Чем обусловлена вялая реакция мира на очередную более, чем реальную угрозу теракта глобального масштаба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Российское руководство специально усиливает эскалацию и угрожает миру техногенной катастрофой на ЗАЭС

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе российское руководство специально усиливает эскалацию и угрожает миру техногенной катастрофой на ЗАЭС.

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А во время попытки мятежа Пригожина особо акцентировалось на возможности захвата склада с ядерными боеголовками. Кремль ведёт игру в стилистике "Карибского кризиса" и надеется на заключение нового глобального соглашения о безопасности с западным блоком. А доктор исторических наук, российский политолог Сергей Караганов в своих статьях вообще пишет о возможных ядерных ударах по европейским столицам". "Параллельно с этим, – отмечает он, – звучат заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси

Игорь Попов акцентирует, что в формуле мира президента Украины Владимира Зеленского именно вопросы ядерной и радиационной безопасности являются первым пунктом. Украина, напоминает эксперт, оказывает полное содействие МАГАТЭ в ее визитах на ЗАЭС и ставит приоритетом во всех переговорах обеспечение ее защиты.

"Если российские власти всё же пойдут на организацию взрыва любого масштаба, это будет расценено как создание ядерной угрозы всему миру, – считает Игорь Попов. – Естественным будет ожидать принятия жестких санкций против "Росатома" (к сожалению, этот вопрос много раз откладывался). Также вероятным решением будет немедленное размещение ограниченного контингента войск радиологической защиты из стран Запада, возможно с взятием под контроль всего комплекса ЗАЭС. Использование ядерного инструмента в решении политических вопросов вызовет также жесткую реакцию Китая и других незападных стран. Для предупреждения техногенной катастрофы сейчас очень важны четкие сигналы Кремлю со стороны всех стран о недопустимости ядерной эскалации и о неминуемости серьезной ответственности за подобные решения".

Есть вероятность, что многие угрозы уже не воспринимаются так серьезно, как раньше

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"С моей точки зрения – России просто больше нечем "удивлять" мир. И она пытается через возможность подрыва или другой ЧП на ЗАЭС шантажировать всех, кто выступает против нее. Надеясь, что удастся таким образом принудить Украину к переговорам на российских условиях".

Что касается недостаточно мощной реакции мира — возможно, он просто устал от всех тех угроз и заявлений, которые бесконечным потоком идут со стороны РФ, считает эксперт.

И, такое впечатление, что подрыв Каховской ГЭС ничему наших зарубежных партнеров не научил. А именно – что катастрофы лучше предотвращать, чем потом как-то на них реагировать". "Есть вероятность, что многие угрозы уже не воспринимаются так серьезно, как раньше, – поясняет он. – Плюс – гипотетическая катастрофа не особо зацепит ЕС и точно не коснется США. Потому и нет такой реакции, какой хотелось бы видеть нам.

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