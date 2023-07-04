"Остановить зло": Зеленский обратился к миру из-за возможного теракта России на ЗАЭС

Сегодня Генштаб ВСУ распространил заявление, в котором сообщается о вероятном минировании врагом кровли ЗАЭС, для последующего взрыва. Вероятный взрыв не повредит реакторов, но позволит рашистам утверждать о якобы совершенных ВСУ обстрелах АЭС. О чем они уже начали дезинформировать через свои телеграмм-каналы.

Владимир Зеленский

ВСУ подчеркнула, что соблюдает международное право и воспринимает действия рашистов, как попытку провокации. Этой теме посвятил свое вечернее обращение президент Владимир Зеленский.

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"Сейчас весь мир должен осознавать то, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать", — заявил Зеленский. — "Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью гарантирована от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать – что происходит и кто в этом виноват".

Зеленский предположил, что рашисты хотят "имитировать удар по станции".

– Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является Россия, и никто другой, — заявил Зеленский.

"К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", – завершил Владимир Зеленский.

Тем временем, депутатам облсовета во Львове принесли повестки во время сессии.

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