Главные выводы после теракта РФ на Каховской ГЭС – достаточно ли отреагировал мир

Пошли вторые сутки с подрыва Каховской ГЭС, где всё указывает на российский след. Какие главные выводы можно сделать из мировой реакции на происшедшее на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Затопление после подрыва Каховской ГЭС. Фото: из открытых источников

То, что ни ЕС, ни МАГАТЭ, ни НАТО, ни ООН не реагируют должным образом на те ужасы, что творит Россия, провоцирует ее на дальнейшие действия в том же ключе

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

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"Мировая общественность не реагирует подобающим образом на то, что происходит в связи с подрывом Каховской ГЭС. На мой взгляд, ни МАГАТЭ, ни ООН не действовали и не действуют так, как заслуживает происходящее. Потому что речь идет об экоциде. Я неоднократно говорил, что война России против Украины, это высшая стадия геноцида, когда объединяется несколькоко "-цидов" (уничтожение). Это геноцид (намерение уничтожить полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую группу), экоцид (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу) и онтоцид (тотальное уничтожение всего сущего, самого бытия)".

По словам эксперта, когда мы говорим о российской агрессии, имеем дело именно с такой максимальной стадией уничтожения всего и вся в Украине.

"То, что ни ЕС, ни МАГАТЭ, ни НАТО, ни ООН не реагируют должным образом на те ужасы, что творит Россия, провоцирует ее на дальнейшие действия в том же ключе – тотальное уничтожение Украины, оставляя за собой выжженную землю", – акцентирует Виталий Кулик.

Учитывая, что современные международные институции не способны реагировать на подобные вызовы, которые могут привести к уничтожению всего человечества, после нашей обязательной победы (вопрос времени и жертв) их следует перезапустить, уверен эксперт. Причем происходить это будет, по его мнению, под руководством Украины.

Возможно, сейчас Запад согласовывает свои дальнейшие действия на данную беспрецедентную ситуацию

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает, что в целом реакция была достаточно осторожной и взвешенной.

"Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, у нас нет полной публичной картины того, что случилось (непубличный обмен данными, скорее всего, производится). Во-вторых, такая реакция обусловлена тем, что подрыв дамбы – это серьезное поднятие ставок со стороны России, связанное, в том числе, с вопросами ядерной безопасности. Которые для многих являются "красной линией". Потому мировые СМИ и правительства не спешат с выводами, чтобы не поляризовать и без того напряженную ситуацию", – предполагает Илия Куса.

В то же время, отмечает он, возможно, сейчас на Западе (и не только) идет работа, чтобы согласовать свои дальнейшие действия на данную беспрецедентную ситуацию.

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