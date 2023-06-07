Почему РФ заинтересована в подрыве Каховской ГЭС: ответ ISW

Российские войска были заинтересованы в затоплении нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

По мнению экспертов ISW, оккупанты могут использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный для форсирования водный объект.

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Российские источники ранее выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Опубликованные кадры от 6 июня позволяют предположить, что наводнение повредило украинские позиции у берегов Днепра и вынудило подразделения ВСУ эвакуироваться.

В то же время, позиции оккупантов на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности. В ISW убеждены, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину.

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