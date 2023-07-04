Подрыв атомки: ВСУ сообщили о возможной провокации рашистов на ЗАЭС

ВСУ распространило официальное сообщение о возможной подготовке Россией провокации на Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре. Об этом сообщают "Комментарии".

ЗАЭС

"Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года, — говорится в сообщении. — По оперативной информации, сегодня, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы".

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"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", — также сказано в сообщении.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, является самой мощной АЭС в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении врага взорвать АЭС, чтобы сдержать украинское контрнаступление. Учитывая это, в Запорожье провели учения — запланировано эвакуировать 138 тысяч человек из Запорожского района и двух районов областного центра. А мэр Николаева призвал жителей сделать запасы воды и пищи, учитывая возможный подрыв ЗАЭС.

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