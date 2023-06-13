Лукашенко заявил, что лично потребовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси

Лукашенка цитирует белорусское пропагандистское издание БЕЛТА, передает портал "Комментарии".



Лукашенко. Фото из открытых источников

На вопрос, зачем в Беларуси ядерное оружие, как его будут хранить и использовать, белорусский лидер ответил: "Для чего это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

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Он также отметил, что это была его упорная просьба к российской стороне, чтобы оружие перевезли именно на территорию Лукашенка, якобы для гарантий безопасности Беларуси.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть данное оружие. Это оружие сдерживания. Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современный время. Но никаких колебаний не будет, если только против нас будет агрессия", – сказал Лукашенко.

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