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Лукашенко заявил, что лично потребовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что именно он настоял, чтобы российское тактическое ядерное оружие разместили на территории республики Беларусь

сегодня, 14:40
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Автор:

Белоокая Ира

Лукашенка цитирует белорусское пропагандистское издание БЕЛТА, передает портал "Комментарии".

Лукашенко заявил, что лично потребовал у Путина размещения ядерного оружия в Беларуси

Лукашенко. Фото из открытых источников

На вопрос, зачем в Беларуси ядерное оружие, как его будут хранить и использовать, белорусский лидер ответил: "Для чего это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".


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Он также отметил, что это была его упорная просьба к российской стороне, чтобы оружие перевезли именно на территорию Лукашенка, якобы для гарантий безопасности Беларуси.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть данное оружие. Это оружие сдерживания. Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современный время. Но никаких колебаний не будет, если только против нас будет агрессия", – сказал Лукашенко.

Напомним, "Комментарии" писали, - Посланник Папы Римского поедет в Москву , — DW "Во имя мира и справедливости": Глава посреднической миссии Ватикана по прекращению войны России против Украины, кардинал Маттео Дзуппи анонсировал поездку в Москву.

Читайте также на сайте "Комментарии", - Есть ли у Лукашенко двойников, - рассказали в ГУР Самопровозглашенный президент Беларуси имеет довольно нетоповую внешность и никому не доверяет. Поэтому у белорусского лидера, по мнению эксперта, в отличие от его товарища Путина нет двойников. Также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что Лукашенко – это человек, который никого близко не подпускает и не верит своему окружению. Более того, он слишком нетипичная фигура.



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