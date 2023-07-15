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Обучение украинских пилотов на F-16 снова может быть отложено: в чем причина

Как сообщают СМИ, США до сих пор не дали добро на обучение украинских пилотов самолетами F-16

сегодня, 10:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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США до сих пор не дали добро на обучение украинских пилотов самолетами F-16. Хотя этот вопрос должен быть решен гораздо раньше. Следовательно, страны-партнеры Украины, которые согласились обучать украинских пилотов на западных самолетах, до сих пор в ожидании. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Обучение украинских пилотов на F-16 снова может быть отложено: в чем причина

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Именно поэтому 11 стран, которые готовы приступить к тренировкам, пока не могут этого сделать. Чтобы обучение началось, Госдеп должен подписать запрос на передачу руководства по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами. Как заявляют в Европе, запросы поданы в США несколько недель назад, но еще на рассмотрении.


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В материале отмечается, что европейские официальные лица заявили, что надеются начать программу в августе в Дании. Учебный центр также будет создан в Румынии. Тем не менее, все зависит от того, как быстро поступит положительное решение от США.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже месяц подряд не прекращаются разговоры о необходимости как можно быстрее поставить Украине западные истребители F-16. Почему же за разговорами пока ничего не происходит? Даже тренировки украинских пилотов, которые должны были начаться в июле, перенесли на август. Действительно ли Украине получить западные самолеты? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – для эффективного выполнения текущих потребностей на фронте украинским защитникам нужно около 2-3 эскадрильи западных истребителей F-16. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.




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