На Западе снова разводят руками: с какой проблемой вскоре могут столкнуться ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается, но европейский и американские союзники все еще не могут нарастить объёмы производства боеприпасов. Десятилетия мира дали о себе знать, сильно расслабив Запад. Только теперь партнеры Украины начинают осознавать, как важно иметь большие запасы оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

ВСУ. Фото: из открытых источников

В общении с корреспондентом издания на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в НАТО с самого начала готовились к наступлению, которое продлится "одну ночь и один день".

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"Никто на самом деле не задавал себе вопрос, а что, если "одна ночь и один день" превратятся в "две недели, три недели, четыре недели". Сколько наших изысканных возможностей у нас есть на самом деле?", – признался Уоллес.

Официальные лица США, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что на американских базах по всему миру есть определенный запас боеприпасов. Их объем засекречен, но, как утверждается, это резерв на случай чрезвычайной ситуации, с которым военные не желают расставаться.

Фактически официальные лица признаются, что США уже приближаются к "красной черте" по запасам снарядов калибра 155 мм, которые им приходится поставлять Украине. В прошлом году США начали наращивать производство боеприпасов, когда стало ясно, что война затянется гораздо дольше, чем предполагалось. Но на приемлемый уровень это производство выйдет только через несколько лет, заявил CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Именно поэтому Вашингтон решил отправить в Украину кассетные боеприпасы в качестве временной меры, пока производство унитарных снарядов не поспевает за потребностями.

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