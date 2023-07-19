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На «Рамштайне» объявили о создании новой коалиции для Украины

Украинские партнеры решили создать новую коалицию для помощи Украине против последствий российской агрессии.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Во время заседания Контактной группы по обороне Украины министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании новой коалиции для помощи по разминированию украинских территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

На «Рамштайне» объявили о создании новой коалиции для Украины

Министры обороны Украины и Литвы Фото из открытых источников

На "Рамштайне" Арвидас Анушаускас заявил, что приглашает всех партнеров присоединиться в помощь Украине в рамках новой коалиции.


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"Мы собираем коалицию для усилий по разминированию с целью консолидации и координации текущей и планируемой помощи Украине в этой сфере", — сказал Арвидас Анушаускас.

По словам министра обороны Литвы, коалиция будет работать по двум принципам "обучить и оснастить". Таким образом, партнеры Украины будут помогать украинским саперам передавая опыт от своих инструкторов, а также будут отправлять необходимое оборудование.

Анушаускас рассказал, что к коалиции по разминированию уже присоединились пять стран: Литва, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Ожидается, что в скором времени к этому виду помощи для Украины присоединится и Дания.

Глава Минобороны Литвы призвал союзников к большей и более быстрой помощи Запада для Украины, которая находится в контрнаступлении. По словам Анушаускас, таким образом Украина скорее приблизится к победе и прекращению войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник России не признает Крым и Донбасс частью РФ.

Также "Комментарии" писали об Украине, которая против гибридного трибунала для России. В Офисе Президента назвали альтернативное решение, которое устроит Украину и западных партнеров.



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Источник: https://kam.lt/en/lithuania-assembles-demining-coalition-in-assistance-to-ukraine
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