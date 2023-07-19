На «Рамштайне» объявили о создании новой коалиции для Украины

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании новой коалиции для помощи по разминированию украинских территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Министры обороны Украины и Литвы Фото из открытых источников

На "Рамштайне" Арвидас Анушаускас заявил, что приглашает всех партнеров присоединиться в помощь Украине в рамках новой коалиции.

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"Мы собираем коалицию для усилий по разминированию с целью консолидации и координации текущей и планируемой помощи Украине в этой сфере", — сказал Арвидас Анушаускас.

По словам министра обороны Литвы, коалиция будет работать по двум принципам "обучить и оснастить". Таким образом, партнеры Украины будут помогать украинским саперам передавая опыт от своих инструкторов, а также будут отправлять необходимое оборудование.

Анушаускас рассказал, что к коалиции по разминированию уже присоединились пять стран: Литва, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Ожидается, что в скором времени к этому виду помощи для Украины присоединится и Дания.

Глава Минобороны Литвы призвал союзников к большей и более быстрой помощи Запада для Украины, которая находится в контрнаступлении. По словам Анушаускас, таким образом Украина скорее приблизится к победе и прекращению войны.

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