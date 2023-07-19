На «Рамштайне» объявили о создании новой коалиции для Украины

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Slava Kot
Во время заседания Контактной группы по обороне Украины министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о создании новой коалиции для помощи по разминированию украинских территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Министры обороны Украины и Литвы Фото из открытых источников
На "Рамштайне" Арвидас Анушаускас заявил, что приглашает всех партнеров присоединиться в помощь Украине в рамках новой коалиции.
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По словам министра обороны Литвы, коалиция будет работать по двум принципам "обучить и оснастить". Таким образом, партнеры Украины будут помогать украинским саперам передавая опыт от своих инструкторов, а также будут отправлять необходимое оборудование.
Анушаускас рассказал, что к коалиции по разминированию уже присоединились пять стран: Литва, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Ожидается, что в скором времени к этому виду помощи для Украины присоединится и Дания.
Глава Минобороны Литвы призвал союзников к большей и более быстрой помощи Запада для Украины, которая находится в контрнаступлении. По словам Анушаускас, таким образом Украина скорее приблизится к победе и прекращению войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник России не признает Крым и Донбасс частью РФ.
Также "Комментарии" писали об Украине, которая против гибридного трибунала для России. В Офисе Президента назвали альтернативное решение, которое устроит Украину и западных партнеров.
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