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Почему США считают, что сегодня F-16 не нужны Украине: СМИ раскрыли подробности

По информации WP, в США считают, что сейчас самолеты не принесут Украине пользы из-за системы ПВО России

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные истребители не помогут украинским военным достичь серьезного прорыва в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на The Washington Post.

Почему США считают, что сегодня F-16 не нужны Украине: СМИ раскрыли подробности

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в Белом доме до сих пор не приняли решение о прямой передаче истребителей Украине. при этом Администрация Джо Байдена согласилась на то, чтобы дать свое согласие другим странам передавать Украине свои самолеты американского происхождения. Согласно графика, тренировки украинских пилотов должны стартовать с августа.


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Украинская армия с июня перешла в контрнаступление. При этом первые лица Украины постоянно говорят о том, что западная армия никогда бы не перешла в контрнаступление, не имея поддержку с воздуха. 

"Поэтому говорить о том, что оно (Ред. – наступление) медленное или слишком быстрое, по крайней мере смешно слышать от тех, у кого нет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда-нибудь это почувствовать", — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

При этом американские чиновники довольно часто утверждают, что даже, если бы Украина получила уже сейчас западные истребители, они не помогли бы достигнуть серьёзных успехов в контрнаступлении, в первую очередь, очередь из-за разветвлённой системы ПВО России.

The Washington Post отмечает, что на Западе рассчитывают, что украинским войскам все-таки удастся пройти минные поля, подойдя вплотную к основным оборонным рубежам россиян.

"Насколько продвинутся (Ред. – украинцы) очень зависит от Запада. Запад делает все правильно, только с опозданием на шесть месяцев", — высказался высокопоставленный чиновник обороны НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/18/ukraine-counter-offensive-weapons-tactics/
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comments

Обсуждения

Семен Семенович

сегодня, 15:18

F 16 ???? миллиард долларов уже профукали .


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