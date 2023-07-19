Россия угрожает начать охоту за кораблями в Черном море

Министерство обороны РФ сделало заявление, которым фактически дало понять, что с 20 июля будет открывать огонь или даже топить корабли, которые будут пытаться вывозить зерно из украинских портов. Об этом сообщают "Комментарии".

Россия угрожает кораблям на Черном море

"С 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — сказано в сообщении.

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Напомним, что Украина уже прорабатывает альтернативный маршрут экспорта своего зерна по Черному морю — новый маршрут будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии. Вероятно, в Румынию украинское зерно будет доставляться по железной дороге или по Дунаю.

Интересно отметить, что по мнению самих рашистов, выход России из зерновой сделки, может подтолкнуть пока еще нейтральную Турцию к переходу в лагерь врагов РФ. Вероятно, что Турция выберет наиболее благоприятный для себя момент наибольшего ослабления России и вступит в войну с ней, либо регулярными подразделениями армии, либо при помощи добровольческих отрядов. Столкновение между РФ и Турецкой республикой будут происходит на трех театрах боевых действий — в Сирии, Закавказье и на Черном море, в частности, в Украине, прогнозируют рашисты.

Пока же, Владимир Зеленский в ответ на решение России о выходе из зернового соглашения, предложил ООН и Турции продолжить его действие, но уже без РФ.