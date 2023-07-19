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Россия угрожает начать охоту за кораблями в Черном море

После выхода из зерновой сделки Россия угрожает потоплением всем судам, которые будут идти в украинские порты

сегодня, 19:48
Автор:
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Константин Куликов
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Министерство обороны РФ сделало заявление, которым фактически дало понять, что с 20 июля будет открывать огонь или даже топить корабли, которые будут пытаться вывозить зерно из украинских портов. Об этом сообщают "Комментарии".

Россия угрожает начать охоту за кораблями в Черном море

Россия угрожает кораблям на Черном море

"С 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — сказано в сообщении.


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Напомним, что Украина уже прорабатывает альтернативный маршрут экспорта своего зерна по Черному морю — новый маршрут будет проходить через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии. Вероятно, в Румынию украинское зерно будет доставляться по железной дороге или по Дунаю.

Интересно отметить, что по мнению самих рашистов, выход России из зерновой сделки, может подтолкнуть пока еще нейтральную Турцию к переходу в лагерь врагов РФ. Вероятно, что Турция выберет наиболее благоприятный для себя момент наибольшего ослабления России и вступит в войну с ней, либо регулярными подразделениями армии, либо при помощи добровольческих отрядов. Столкновение между РФ и Турецкой республикой будут происходит на трех театрах боевых действий — в Сирии, Закавказье и на Черном море, в частности, в Украине, прогнозируют рашисты.

Пока же, Владимир Зеленский в ответ на решение России о выходе из зернового соглашения, предложил ООН и Турции продолжить его действие, но уже без РФ



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