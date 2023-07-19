Украина создает временный маршрут для экспорта зерна по Черному морю: подробности

Украина приняла решение создать временный маршрут для того, чтобы продолжить экспорт продовольствия по Черному морю после выхода России из "зерновой сделки". Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на The Guardian, об этом сказано в официальном письме Украины для Международной организации судоходства ООН.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

По информации издания, в письме сказано, что Украина "приняла решение установить на временной основе рекомендованный морской маршрут".

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"Его цель – способствовать разблокированию международного судоходства в северо-западной части Черного моря", — отмечается в письме.

При этом уточняется, что двигаться корабли будут через территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Отметим, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил официальную позицию России о том, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление зерновой сделки, которую сорвала Россия, – это стратегически важный вопрос не только для Украины, но и для всего мира. Безумными действиями РФ, которые грозят продовольственным кризисом, уже начали возмущаться отдельные страны Африки (та же Кения). Турция пока держит паузу и, по данным Bloomberg, вряд ли решится сопровождать суда с зерном, как просит Украина. В свою очередь, Россия пытается продвинуть некую альтернативную идею украинскому зерновому коридору, чтобы торговать исключительно своим (или украденным в Украине) зерном. Как ситуация может развиваться дальше? Какой выход видится наиболее приемлемым для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



