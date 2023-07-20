Украина "заблокировала" проход в порты России: ответ на агрессию РФ

С полуночи, 21 июля, все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявило министерство обороны Украины, в ответ на подобный ультиматум министерства обороны РФ по отношению к украинским портам.

Россия пытается блокировать Украину на Черном море

Еще одно "предупреждение" уже начало действовать сегодня утром: "Судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована", — заявляет министерство обороны Украины.



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— Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Сил обороны Украины есть все необходимые средства для отражения российской агрессии на море, — отмечают в минобороны Украины.

Напомним, что Кремль вышел из зернового соглашения, позволявшего транспортировать украинское зерно по Черному морю в другие страны мира. После этого Россия фактически ввела блокаду украинских портов, заявив, что суда, которые идут в порты Украины, будут восприниматься как перевозящие военные грузы. Также Россия начала целенаправленно уничтожать портовую инфраструктуру Украины, нанося удары по Одессе и Николаеву. А Путин заявил, что РФ, которая ожидает рекордный урожай в этом году, заменит своим зерном украинское на мировых рынках.

Тем временем, Украина получила неожиданную поддержку из Латинской Америки.



