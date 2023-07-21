Зачем РФ бьет по украинским портам: в ISW дали ответ

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Кравцев Сергей
Усиливая удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, Кремль намерен создать ощущение безотлагательности своего возвращения в Черноморскую зерновую сделку. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в обновленном обзоре высказали аналитики Института по изучению войны (ISW).
РФ бьет по украинским портам. Фото: из открытых источников
Эксперты отмечают, также этими ударами россияне намекают, что могут атаковать гражданские суда в Черном море, а чтобы этого не произошло будут требовать широких уступок со стороны западных стран.
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Также в ISW отметили, что непонятно, как РФ намерена наносить удары по гражданским судам в Черном море, но Кремль, вероятно, считает, что это заявление будет иметь сдерживающий эффект на морскую активность и создаст условия, которые будут напоминать полную блокаду украинских портов, как в начале войны.
При этом в ISW считают, что попытка добиться экономических уступок от Запада может угрожать поставкам зерна в несколько стран, на которые имеет влияние Кремль.
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Ігор
сегодня, 08:00
Шахраї пообіцяли Путіну зернову долю. Путін розраховував що доля буде з усього зерна. Але шахраї зкрисятничали частину зерна спрямували через Європу. Патріотично обдурили сусіднього пахана. Бути порядним не патріотично! А вибори у США все ближче у демократів там великі проблеми.