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Зачем РФ бьет по украинским портам: в ISW дали ответ

Среди прочего, своими ударами россияне намекают, что могут атаковать гражданские суда в Черном море

сегодня, 08:38
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Кравцев Сергей
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Усиливая удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, Кремль намерен создать ощущение безотлагательности своего возвращения в Черноморскую зерновую сделку. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в обновленном обзоре высказали аналитики Института по изучению войны (ISW).

Зачем РФ бьет по украинским портам: в ISW дали ответ

РФ бьет по украинским портам. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, также этими ударами россияне намекают, что могут атаковать гражданские суда в Черном море, а чтобы этого не произошло будут требовать широких уступок со стороны западных стран.


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"Украина собирает большую часть своего урожая в июле-августе, и удары РФ по портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще сильнее осложнить способность Украины освободить место для нового зерна. Длительные перебои в зерновых поставках из Украины окажут значительное влияние и усилят ощущение срочности, которое Кремль надеется создать", — поделились мнением аналитики.

Также в ISW отметили, что непонятно, как РФ намерена наносить удары по гражданским судам в Черном море, но Кремль, вероятно, считает, что это заявление будет иметь сдерживающий эффект на морскую активность и создаст условия, которые будут напоминать полную блокаду украинских портов, как в начале войны.

При этом в ISW считают, что попытка добиться экономических уступок от Запада может угрожать поставкам зерна в несколько стран, на которые имеет влияние Кремль.

"Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также военно-морские действия продолжают иллюстрировать, что Кремль готов использовать военно-морские силы и средства высокоточного оружия для решения своих экономических проблем, а не для войны в Украине", – подчеркнули в Институте.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто может помочь Украине с возобновлением зерновой сделки – сработает ли шантаж РФ.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-20-2023
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:00

Шахраї пообіцяли Путіну зернову долю. Путін розраховував що доля буде з усього зерна. Але шахраї зкрисятничали частину зерна спрямували через Європу. Патріотично обдурили сусіднього пахана. Бути порядним не патріотично! А вибори у США все ближче у демократів там великі проблеми.


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