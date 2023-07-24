Представляет ли Вагнер в Беларуси угрозу для Украины или Польши: ответ ISW

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Кравцев Сергей
Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, говоря, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.
ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников
В ISW отмечают, высокопоставленные западные и украинские лидеры и ISW продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте по собственному выбору.
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В институте отметили, что фото главной базы "Вагнера" в Целе, Осиповичи, указывает на то, что транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, – это преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.
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