Чего добивается РФ, разрушая портовую инфраструктуру Украины – чем ответит мир

После выхода на прошлой неделе из зерновой сделки, Россия практически каждый день атакует портовую инфраструктуру Одесской области. Этой ночью агрессор ударил по портовой инфраструктуре Дуная, разрушив ангар с зерновыми, повредив резервуары для хранения других видов грузов. Тем временем, российский диктатор Путин утверждает, что за почти год в рамках зерновой сделки более 70% экспортируемых из Украины грузов якобы поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходов. И фактически пытается перетянуть на свою сторону страны Африки, Азии и Латинской Америки. Чего, на самом деле, добивается рф – и как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Вместо помощи странам Африки путинский режим грабит природные ресурсы континента

Политический консультант Сергей Быков напоминает, что президент Владимир Зеленский призвал генсека НАТО созвать экстренное заседание Совета Украина-НАТО из-за выхода рф из зернового соглашения и последующих агрессивных действий.

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"Ожидается, что это заседание состоится в ближайшие дни – и партнеры выработают общую позицию по реагированию на террористические тактики российских оккупантов. Очевидно, что рф пытается разрушить объекты портовой инфраструктуры, чтобы снизить возможности украинского экспорта. Также российские оккупанты пытаются усугубить продовольственный кризис в странах Африки, обрекая миллионы африканцев на голод", – подчеркивает Сергей Быков.

Он отмечает, что в рамках зерновой инициативы Украины, ООН и Турции в страны Африки с августа прошлого года экспортировали около 3 млн тонн, а в страны Азии – более 12 млн тонн. То есть, в целом в страны Африки и Азии получили более 60% всего продовольствия в рамках данных договоренностей.

"Страна-террористка пытается остановить отправку зерна в беднейшие страны Африки накануне путинского пропагандистского саммита "Россия — Африка", который намечен на конец июля. Там российский диктатор планирует усилить свое неоколониальное влияние на стремительно развивающийся континент, – поясняет Сергей Быков. – Вместо помощи странам Африки путинский режим грабит природные ресурсы континента, запускает цепочку государственных мятежей с помощью ЧВК "Вагнер" и подобных структур. Единственное, что Путину нужно в Африке – это установление своего влияния и добыча ресурсов. Также он пытается использовать африканских политиков, чтобы создать иллюзию, будто его признают в мире".

Страна-террорист пытается диктовать условия всему цивилизованному миру

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова акцентирует, что россияне прицельно бьют по портовой инфраструктуре Украины, которая задействована в экспорте зерна. Тем самым, уверена она, страна-агрессор, страна-террорист пытается взять в заложники весь мир и шантажировать всех голодом.

"Украина даже во время войны, в условиях оккупации около 20% сельскохозяйственных земель, несмотря на то, что у нас очень много территории заминировано, отправляет гуманитарные грузы с продовольствием в нуждающиеся страны Африки и Азии, – подчеркивает эксперт. – Тогда как россия, которая кроме своего зерна имеет еще и кучу похищенного у нас, ни одного корабля с ним в бедные страны гуманитарным грузом не отправила. Напротив, она заинтересована в создании ажиотажа на рынке зерна для увеличения цен".

Страна-террорист, подчеркивает Татьяна Лупова, пытается диктовать условия всему цивилизованному миру, создавая всё новые и новые проблемы.

Очередной сигнал Западу, что следует прекращать думать, будто это война России с Украиной. На самом деле, страна-террорист воюет со всем цивилизованным миром. Что будет дальше? Нашего зерна хватает, чтобы избежать дефицита в Украине, себя мы прокормим. Но как повлияет на экономику Украины и мира этот террор, зависит от того, будет ли у нас возможность экспортировать продовольствие всеми доступными путями, включая морские", – констатирует эксперт. "Чем ответит мир? Пойдет ли террористам на уступки? Согласится ли платить больше? Надеемся, что нет. Ведь Путин понимает лишь силу, а слабость для него – сигнал для очередного нападения. На днях самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что обосновавшаяся в его стране частная путинская армия вагнеровцев якобы собирается в Польшу

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