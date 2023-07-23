Террор со стороны РФ не прекращается: как быть Украине – есть ли варианты возобновить экспорт зерна морем

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением безотлагательно созвать недавно созданный совет Украина – НАТО из-за агрессивных действий РФ в Черном море в целом и срыва зернового соглашения – в частности. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее, включая не особо активную реакцию Запада на те же варварские обстрелы россиянами Одессы (начались сразу после разрыва зернового соглашения), а также – варианты развития событий.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Критически важно активизировать контакты с союзниками для увеличения давления на РФ в целях продолжения экспорта украинского зерна

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассуждает так:

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является одной из основных тем недели. Главный вопрос – возможно ли ее возобновление, какие альтернативы, как действовать Украине?". "Выход россиян из зерновой сделки

Очевидно, продолжает эксперт, учитывая бешеные атаки россиян на портовую инфраструктуру, шансы на безопасное существование зернового коридора в любом другом формате – минимальны. Ни одно государство-союзник Украины не выразило готовности сопровождать суда с продовольствием собственными боевыми кораблями, напоминает Виктория Гриб.

"В настоящее время, – отмечает она, – критически важно активизировать контакты с союзниками для увеличения давления на РФ в целях продолжения экспорта украинского зерна. Если это не удастся – привлекать альтернативные варианты".

Первый – попытаться договориться о коридоре в треугольнике Киев-Стамбул-ООН.

Второй – ввести транспортировку зерна в территориальных водах Румынии и Болгарии.

"Конечно, в таком случае россияне могут решиться обстреливать корабли транспортировки. Но тогда это может считаться нападением на то государство, под флагом которого движется судно", – поясняет Виктория Гриб.

Третий вариант – дунайские порты со значительным сокращением объемов и увеличением стоимости транспортировки.

Четвертый – транспортировка по суше.

Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния стремятся продлить запрет на импорт зерновых из Украины до конца года. Правительство должно урегулировать этот вопрос через Еврокомиссию". "Последний вариант неэффективен из-за низкой пропускной способности, – акцентирует нардеп. – К тому же, не все наши соседи готовы покупать украинское зерно

В целом, констатирует Виктория Гриб, единоличное решение россиян разорвать зерновую инициативу может наносить ущерб сотням миллионов людей в мире, ожидающих украинскую продовольствие.

"Сейчас Украина ищет решения зерновой проблемы. Один из вариантов – переработка зерна в нашей стране и создание производства с добавленной стоимостью. Но, опять же, существует преграда в виде логистики и поиска конечного покупателя, – подчеркивает эксперт. – Следует также активизировать контакты с китайской стороной, ведь именно в Китай шла весомая часть нашего экспорта. Пекин совместно со Стамбулом могут надавить на Кремль, который продолжает разрушать нашу портовую инфраструктуру, что чревато срывом поставок зерна в будущем, а значит голодом на многих континентах".

Есть вариант, что Россия просто поднимает ставки

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что Зеленский абсолютно справедливо призывает собраться Совет Украина-НАТО, раз мы получили после вильнюсского саммита Альянса такой формат, предполагающий, что Украина сама может инициировать рассмотрение тех или иных вопросов с участием стран блока.

Из того, что я прочитала, украинские чиновники знакомы с этими планами — и пытались их всячески остановить. Не исключено, что Путин будет пытаться "продать" эти предложения на саммите Россия-Африка, который намечен в Санкт-Петербурге 27-28 июля, а также во время своего возможного визита в Турцию в августе". "Этим надо пользоваться, рассматривая безусловную проблему, связанную с выходом России из зернового соглашения, – поясняет эксперт. – Такая инициатива имеет смысл еще и потому, что уже сейчас есть информация о том, что Россия пытается задействовать альтернативный маршрут — без участия Украины, используя для этого Турцию и Катар

По словам Олеси Яхно, суть российского предложения в том, что РФ будет поставлять свое зерно в Турцию, а платить за это станет Катар. После чего станет распределяться из Турции в другие страны, преимущественно африканские.

"На сегодня известно, что Турция выступила против этого предложения. Скорее всего, против будет и Катар. Но, тем не менее, оно обсуждается, – акцентирует аналитик. – Что свидетельствует о том, что РФ хочет окончательно выйти из прежнего зернового соглашения. Потому и активизировала обстрелы южного направления Украины, в том числе портовой инфраструктуры и зернохранилищ ".

Украина, продолжает эксперт, с помощью других стран также ищет альтернативные варианты на случай, если РФ не вернется в соглашение, продолжая выставлять невыполнимые условия. Но это требует участие отдельных стран Альянса. И такой вопрос логично рассматривать на уровне Совета Украина-НАТО.

"Есть вариант, что Россия просто поднимает ставки (в том числе обстрелами Одессы), надеясь получить добро на поставку своих удобрений на мировые рынки, а также допуск части своих банков (особенно "Россельхозбанка") к системе международных расчетов SWIFT. Либо же РФ действительно окончательно сожгла все мосты – и настроена продолжать морскую блокаду Украины, пока это будет возможно, – считает Олеся Яхно. – Украина важно проговаривать все возможные варианты разблокирования своего морского экспорта и, конечно, не допускать альтернативных вариантов поставок того же российского (а частично и украденного в Украине) зерна странам Африки".

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