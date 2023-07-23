Две страны отказались от плана Путина, включавшего устранение Украины

Россия пытается вытеснить Украину из мирового рынка зерна. Кремль хочет по льготным ценам продать в другие страны зерно, украденное с украинских земель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.



Путин предложил Турции и Катару альтернативную сделку по зерну. Фото из открытых источников

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Financial Times после выхода из зернового соглашения, Россия готовится предложить альтернативную инициативу к которой планирует привлечь Турцию и Катар. Катар должен заплатить за зерно, а Турция распределила бы его между "странами, которые в этом нуждаются" больше всего. По данным издания, речь идет об около одного миллиона тонн, которые Москва должна была отправить в Турцию на льготных условиях.

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Украинский дипломат, участвовавший в переговорах по продолжению зерновой инициативы, рассказал, что Украина видела попытки России в создании альтернативного варианта поставок зерна с участием Катара и Турции. По его словам, были определенные усилия, которые должны были остановить это. Financial Times сообщает, что две страны отказались от плана России.

Несмотря на это, ожидается, что Путин официально выдвинет свой план во время встречи с лидерами африканских стран, которая пройдет 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Путин несколько раз озвучивал идею предоставить бесплатное зерно для самых бедных стран Африки перед встречей с лидерами континента в России.

"В прошлый раз, когда они обсуждали эту идею, у нас были очень серьезные подозрения, что зерно фактически будет зерном, украденным из Украины", – сказал европейский чиновник.

Несмотря на заявления Путина, которые включали идеи Кремля "заменить украинское зерно на коммерческой и безвозмездной основе", некоторые африканские страны критически высказались из-за прекращения Черноморской зерновой инициативы. Кения назвала такой шаг "ударом в спину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила неожиданную поддержку из Латинской Америки.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал, что Путин собирался убить его и его семью в начале полномасштабного вторжения.