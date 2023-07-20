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В ЕС отреагировали на российские атаки по Одессе и зернохранилищам: риски для всего мира

В Европейском Союзе назвали удары России по югу Украины "варварским отношением".

сегодня, 12:17
Автор:
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Slava Kot
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отреагировал на российские атаки по южным территориям Украины, произошедшим после выхода России с Черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В ЕС отреагировали на российские атаки по Одессе и зернохранилищам: риски для всего мира

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Фото из открытых источников

Перед заседанием Совета Европейского Союза Жозеп Боррель выступил перед журналистами, где назвал российские атаки по одесскому порту "варварским отношением". Боррель рассказал, что на заседании Совета ЕС будут рассматриваться российские атаки.


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"Они не только выходят из зерновой сделки, чтобы экспортировать зерно из Украины, но и сжигают зерно", — заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Европейский дипломат заявил, что прекращение зернового соглашения и препятствование Россией экспорта украинского зерна создает риски для всего мира.

"Мы уже знаем, что это приведет к большому, огромному продовольственному кризису в мире", — сказал Боррель.

Жозеп Боррель рассказал, что кроме российских атак на заседания будут обсуждать план обеспечения финансовой поддержки Украины в последующие годы. По его словам, он будет иметь "значительную сумму" выделенных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кения обвиняет Россию из-за прекращения Черноморской зерновой инициативы. В МИДе африканской страны заявили, что это "удар в спину". Финляндия назвала такие действия Российской Федерации "очень жалким" шагом.

Также "Комментарии" писали о руководителе Офиса Президента Андрее Ермаке, который назвал цель России, за которой стоит угроза жизни 400 млн человек во всем мире. Именно таким образом Кремль хочет ослабить Запад.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-20-23/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:16

Знов та знов олігархічна пропаганда корумпованих малоправославних повторює ті ж самі висловлювання. Щоб створити у засліпленіх українців враження великої стурбованості по всьому світові. Так ділки хочуть виправдати свою зернову контрабанду.


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