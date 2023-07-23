Зеленский отреагировал на атаки россиян по Одессе: обязательно будет ответ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку русской армии по Одессе. Президент обещает ответ российским террористам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В ночь на 23 июля россияне атаковали Одессу несколькими видами ракет. Оперативное командование Юг сообщило, что российская армия использовала сразу пять типов ракет: Х-22, "Оникс", "Калибр" и две модификации ракет "Искандер" К и М.

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На агрессивные действия россиян отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. За Одессу обязательно будет ответ российским террористам", — сообщил Владимир Зеленский и добавил, что "они почувствуют этот ответ",

В настоящее время известно, что в результате российских ночных атак по Одессе погиб один человек, 22 получили ранения, из которых 14 были госпитализированы. Известно, что ракетные удары разрушили часть портовой инфраструктуры Одессы, повредили не менее шести домов, Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие сооружения украинского города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Воздушные силы объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты Х-22 и Оникс.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал Путина маньяком. Украинский президент рассказал, что российский диктатор в начале войны заказал его убийство и убийство его семьи. По словам Зеленского, это были угрозы, чтобы склонить Украину к российским ультиматумам относительно мирных переговоров.