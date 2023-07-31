Украина начинает переговоры с США по двустороннему соглашению о безопасности: почему это важно

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Кравцев Сергей
Уже на этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украина - США. Фото: из открытых источников
Глава ОП отметил, что эта договоренность будет действовать, пока Украина не получить полноценное членство в НАТО, что является "самой надежной гарантией безопасности".
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Глава ОП добавил, что результатом работы международной рабочей группы, которую он возглавляет совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, уже стала совместная декларация, принятая руководителями государств Большой семерки и Украины в Вильнюсе.
Он добавил, что с участниками декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.
Ермак пояснил, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины "побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".
Руководитель ОП отметил, что гарантии безопасности — это важная предпосылка для восстановления и развития общин, регионов и всей Украины.
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