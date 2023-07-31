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Украина начинает переговоры с США по двустороннему соглашению о безопасности: почему это важно

Гарантии по безопасности будут действовать до приобретения Украиной членства в НАТО

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже на этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина начинает переговоры с США по двустороннему соглашению о безопасности: почему это важно

Украина - США. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, что эта договоренность будет действовать, пока Украина не получить полноценное членство в НАТО, что является "самой надежной гарантией безопасности".


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"Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", — отметил Андрей Ермак.

Глава ОП добавил, что результатом работы международной рабочей группы, которую он возглавляет совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, уже стала совместная декларация, принятая руководителями государств Большой семерки и Украины в Вильнюсе.

"К этой декларации уже присоединились более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства", — отметил Ермак.

Он добавил, что с участниками декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности.

"Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров. С Соединенными Штатами начинаем переговоры уже на следующей неделе", — написал руководитель ОП.

Ермак пояснил, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины "побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях агрессора", — добавил он.

Руководитель ОП отметил, что гарантии безопасности — это важная предпосылка для восстановления и развития общин, регионов и всей Украины.

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Источник: https://t.me/ermaka2022/3328
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