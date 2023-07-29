Какую игру ведет Кремль вокруг зерновой сделки – могут ли Турция с Африкой надавить на РФ

Лидеры африканских стран во время форума Россия-Африка потребовали от президента РФ Владимира Путина вернуться в соглашение по экспорту украинского зерна, из которого Кремль в одностороннем порядке вышел на прошлой неделе. Глава Африканского союза подчеркнул, что для решения проблемы с нехваткой зерна необходимо добиться полного "прекращения огня" в Украине. При этом, по данным СМИ, Путин отвергает попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить с ним зерновую сделку по телефону. Что происходит на Черном море в целом и вокруг зернового соглашения в частности? Какую роль могут (и могут ли) сыграть Турция и Африка? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада Черного моря. Фото: из открытых источников

Следует настаивать на возможности применения военной составляющей для обеспечения конвоев

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что на данный момент соглашение по морскому экспорту украинского зерна находится в неком гибридном состоянии.

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Речь о снятии санкций с Россельхозбанка, доступе на российский рынок деталей якобы для обслуживания сельхозтехники, запуске аммиакопровода, отказе от санкций в отношении ряда перевозчиков и так далее. С другой стороны – мы видим активизацию Турции, лидеров Африканского союза, ООН, стран, которые являются реципиентами получения украинского зерна", – отмечает эксперт. "С одной стороны, Россия говорит, что не намерена к нему возвращаться, пока не будут полностью удовлетворены ее требования

По его мнению, мы видим торг. Связанный с рядом аспектов.

"Думаю, Россия понимает, что в полной мере ее "хотелки" никто выполнять не будет. Но надеется на некие уступки. Запуск того же аммиакопровода или доступ к SWIFT для Россельхозбанка. Но, снова-таки, это – предмет большего пакета. Выходящего за рамки собственного зернового соглашения. И тут мы видим скорее не позиционное бодание, а активные торги, происходящие, в том числе, на других площадках, якобы не имеющих отношение к зерновой сделке. Но влияющих на нее. Речь об активизации переговоров посредников и "экспертов", связанных с Кремлем, в Берлине, в Швейцарии. Происходит челночная дипломатия с Китаем, с ООН в ракурсе гуманитарных проектов. Россия там что-то предлагает, ведет некие консультации. Как сейчас — с лидерами африканских стран. При этом, действительно, лидеры Африканского союза открытым текстом говорят, что выход на новые этапы сотрудничества с РФ (или хотя бы сохранение нынешнего или довоенного уровня взаимодействия) возможны лишь при том, что Россия вернется в зерновое соглашение. Ведь именно африканские страны является реципиентами зерна, продовольствия", – подчеркивает Виталий Кулик.

Он напоминает, что тот же Египет – ключевой потребитель украинского зерна. И РФ придется с этим считаться, придется возвращаться в зерновое соглашение. Очень важно – когда и на каких условиях.

Уничтожает даже средне тоннажные перевалки, терминалы. Тем самым снижая как будущую динамику отгрузки зерна, так и вообще наши экспортные возможности. Ведь чтобы возобновить тот же терминал в Черноморске необходимо около года. За время, пока мы вернем себе нужную пропускную способность, мы теряем рынки", – поясняет эксперт. "Ведь пока договоренности не работают, РФ уничтожает нашу портовую инфраструктуру, связанную с экспортом зерна и продовольствия

ЕС, продолжает он, нам тут не особо помогает. Да, Еврокомиссия говорит о том, что надо проявить солидарность, забрать все зерно, что есть в Украине для экспорта, в рамках помощи нам в войне против РФ. Но те же восточноевропейские страны не просто не спешат выполнять директивы ЕК, но даже вводят ограничения для импорта украинских сельскохозяйственных продуктов, а кто-то – и запрет на транзит.

Пока наиболее близким партнером, сохраняющим динамику пропуска украинского зерна, является Румыния. Но после российской атаки на Дунайские порты у нас есть проблемы и с этим – речным – направлениям. Через сухопутные транспортные коридоры, даже если мы повысим отгрузку, мобилизируем весь необходимый транспорт, столкнемся с ограничениями со стороны восточно-европейских стран. Плюс — это не компенсирует потерю морских путей сообщения, на которые приходилось около 50% экспорта", – акцентирует Виталий Кулик. "И это касается не только Венгрии, у которой с Украиной сложные (если не враждебные) отношения, но и таких близких нам союзникам как те же Польша, Словакия

А, если мы не успеем или не сможем поставить в нужных объемах зерно, то русские перебьют наши контракты, предупреждает эксперт. Именно так они работают. Недавно был опубликован соответствующий доклад Главного управления разведки Минобороны Украины, где расписаны меры, заранее предпринимаемые РФ для выдавливания нашей страны с продовольственных рынков.

"Нас уже выбили с китайского рынка, ряда азиатских. Мы были монополистами в поставках подсолнечного масла в центрально-азиатские страны. Сейчас нас выбивают оттуда. Не говоря о странах Ближнего Востока", – рассказывает эксперт.

Необходимо решать проблему, уверен он. Дипломатическим или военно-политическим путем. В идеале – комбинированным.

"Следует настаивать на возможности применения военной составляющей для обеспечения конвоев. А если нет — следует делать ставку на создание ситуации, когда судоходство в Черном море прекратится вообще. Это должно подвинуть как международное сообщество, так и Россию — к уступкам, к поиску новой формулы возобновления зернового соглашения", – поясняет Виталий Кулик.

Также следует понимать, отмечает он, что с самим этим соглашением не всё так однозначно. Слишком много разговоров, что тут есть плюсы, связанные с другими кейсами. С энергопроводами, обменом активов, военнопленных, денежной заинтересованностью.

"Необходима ясность. Зерновая сделка – и всё? Зерновая сделка – плюс что? Кто участвует в поставках? Какие компании занимаются транспортировкой? Где оседают деньги? Куда идет основное зерно? Много спекуляций в том числе политических. Что подрывает доверие к участникам процесса, предоставляя России поле для манипуляций, – акцентирует Виталий Кулик. – Недавно был опубликован ряд журналистских расследований о коррупции, злоупотреблениях вокруг зерновой сделки. Картина там явно нелицеприятная. И если мы говорим о гуманитарной составляющей, о важности максимально увеличить поддержку наших инициатив в рамках данного соглашения, следует навести оптическую резкость на сами процессы, происходящие вокруг него. Всё должно быть прозрачно!".

На африканском континенте сталкиваются многие интересы — китайский, российские, европейские, японские

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

"Африка сейчас не имеет достаточной субъектности, чтобы влиять на РФ. Да, есть призывы, заявления. Но не более. Следует учитывать, что ряд африканских стран зависят от РФ, в том числе, от присутствия на их территориях представителей ЧВК "Вагнер". На этом континенте часто происходят военные перевороты, и вагнеровцы играют свою роль — то ли подстрекателей бунтов, то ли, напротив, телохранителей действующей власти. Плюс — осуществляют контроль в части континента за добычей полезных ископаемых, драгметаллов и так далее".

Следует также понимать, продолжает эксперт, что на африканском континенте сталкиваются многие интересы — китайский, российские, европейские, японские. В меньшей степени – американские, английские. Более успешно сейчас там действует Китай.

Параллельно с этим идет шантаж, выбивания более выгодных для РФ условий той же зерновой сделки. Турция пока не применяет рычагов влияния на Россию, хоть имеет их предостаточно, особенно в экономическом плане. В Анкаре, похоже, надеются решить вопрос дипломатически. Хоть какие-то сигналы в Кремль, возможно, уже отосланы". "Из прибывших на форум государств, практически никто (за исключением, пожалуй, Египта и ЮАР) не имеет достаточно веса, чтобы диктовать некие условия РФ, в том числе в ракурсе возвращения в зерновое соглашение, деблокирования Черного моря и так далее. Но это могли бы сделать Китай или Турция, – считает Игорь Петренко. – В отношении последней Путин сейчас демонстрирует некую обиду — после того, как Эрдоган передал Украине командиров-азовцев

Эксперт думает, что РФ в итоге вернется в сделку. Но пока набивает себе цену, разрушая по ходу дела припортовую инфраструктуру Украины.

не глядя на позицию РФ. Дело теперь за Турцией и ООН, – отмечает Игорь Петренко. – Зеленский абсолютно верно призывает мир не идти на уступки РФ. Ведь страна-агрессор любые уступки воспринимает как слабость. И потом еще больше повышает ставки. Предполагаю, некий выжидательный процесс со стороны Эрдогана и Путина завершится в августе. И тогда же, скорее всего, после неких компромиссов, зерновое соглашение будет перезапущено". "Запад и Украина уже дали понять, что на шантаж не пойдут. Президент Зеленский четко подчеркнул, что наша страна может совместно с Турцией и ООН и далее действовать в рамках зернового соглашения

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