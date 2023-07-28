Лидеры африканских стран обратились к Путину с требованием по зерновой сделке

Лидеры африканских стран потребовали от президента России Владимира Путина вернуться в соглашение по экспорту украинского зерна, из которого Кремль в одностороннем порядке вышел на прошлой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Как отмечает агентство, хотя лидеры Африки и воздержались от открытой критики России, их выступления на второй день саммита с Путиным послужили ему подчеркнутым напоминанием о глубокой обеспокоенности африканцев последствиями войны, особенно ценами на продовольствие.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Россию возобновить сделку по зерну Черного моря, которая, пока Москва не отказалась продлевать ее на прошлой неделе, позволяла Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.

Сиси, чья страна является ключевым покупателем зерна по черноморскому маршруту, заявил на саммите, что "необходимо достичь соглашения" о возобновлении сделки.

Путин сразу же ответил, что Россия вышла из соглашения, потому что Украина не поставляла зерно беднейшим странам, а Запад не выполнял взятые на себя обязательства.

Отметим, после выхода из сделки Россия неоднократно бомбила украинские порты и зерновые склады, что вызвало обвинения со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие в качестве оружия войны, а мировые цены на зерно снова выросли. Путин использует саммит в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться придать новый импульс связям России с Африкой, обещая увеличение торговли и инвестиций в этой стране как часть борьбы с тем, что он изображает как гегемонистский мировой порядок, в котором доминируют США.

В четверг Путин пообещал бесплатно доставить российское зерно в ближайшие несколько месяцев шести странам-участницам саммита.

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