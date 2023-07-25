Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения

Главное управление разведки Украины смогло получить закрытый "доклад" о работе координационного центра зерновой инициативы, который являлся отчетом для Кремля. В нем подробно описывается как россияне способствовали срыву "зернового соглашения". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГУР МО Украины.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доклад описывает технологии, которые были применены для ухудшения работы Черноморской зерновой инициативы и со временем привели к ее окончательному разрыву. В документах указывается, что "общий координационный центр" под руководство РФ имел главную задачу – уменьшения экспорта украинского зерна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Качественная проверка судов также являлась одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов", — отмечается в секретном отчете.

Деятельность инспекторов РФ по проверке судов была утверждена в строгом соответствии с методическими указаниями Кремля. Уменьшение экспорта зерна было разбито на несколько этапов. Заявления Путина о приостановлении РФ участия в зерновой инициативе в октябре привело к падению экспорта зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 млн в ноябре.

Следующим этапом было создание условий, уменьшивших количество судов в порт Южный. Россияне уменьшили количество команд инспекторов до двух, что привело к замедлению проверок кораблей.

"Эффективное сдерживание количества судов привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов", — отмечается в закрытом докладе РФ.

Украинская разведка указывает, что все действия РФ по зерновому соглашению были заранее спланированы.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем новыми атаками по местам, где россиян не ждут.