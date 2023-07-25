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Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения

Разведка Украины обнародовала планы России, которые Кремль пытался реализовать во время зерновой сделки и уменьшить экспорт зерна из Украины.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Главное управление разведки Украины смогло получить закрытый "доклад" о работе координационного центра зерновой инициативы, который являлся отчетом для Кремля. В нем подробно описывается как россияне способствовали срыву "зернового соглашения". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГУР МО Украины. 

Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Доклад описывает технологии, которые были применены для ухудшения работы Черноморской зерновой инициативы и со временем привели к ее окончательному разрыву. В документах указывается, что "общий координационный центр" под руководство РФ имел главную задачу – уменьшения экспорта украинского зерна.


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"Качественная проверка судов также являлась одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов", — отмечается в секретном отчете.

Деятельность инспекторов РФ по проверке судов была утверждена в строгом соответствии с методическими указаниями Кремля. Уменьшение экспорта зерна было разбито на несколько этапов. Заявления Путина о приостановлении РФ участия в зерновой инициативе в октябре привело к падению экспорта зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 млн в ноябре. 

Следующим этапом было создание условий, уменьшивших количество судов в порт Южный. Россияне уменьшили количество команд инспекторов до двух, что привело к замедлению проверок кораблей.

"Эффективное сдерживание количества судов привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов", — отмечается в закрытом докладе РФ.

Украинская разведка указывает, что все действия РФ по зерновому соглашению были заранее спланированы.

Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения - фото 2
Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения - фото 3
Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения - фото 4
Украинская разведка получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зерновой сделки.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем новыми атаками по местам, где россиян не ждут.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/zakryta-dopovid-dlia-kremlivskoi-verkhivky-rozkryvaie-iak-same-rosiiany-zryvaly-zernovu-uhodu.html
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