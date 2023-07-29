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Глава Африканского союза: зерна от Путина недостаточно, надо "прекращение огня" в Украине

В Африке считают, что для решения проблемы с нехваткой зерна необходимо добиться полного "прекращения огня" в Украине

сегодня, 08:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Зерна, которое Россия безвозмездно пообещала поставить для стран Африки будет недостаточно. Для решения проблемы с ним необходимо добиться "прекращения огня" в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Sky News" сделал глава Африканского союза Азали Ассумани.

Глава Африканского союза: зерна от Путина недостаточно, надо "прекращение огня" в Украине

Глава Африканского союза Азали Ассумани. Фото: flickr.com

Глава Африканского союза отметил, российский президент Владимир Путин якобы "продемонстрировал", что готов помогать нам в сфере обеспечения зерном.


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"Да, это важно, но этого может быть недостаточно. Нам нужно добиться "прекращения огня" (Ред. – в Украине)", — заявил Ассумани.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступая на открытии саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит ряду африканских стран (Буркина-Фасо, Мали, Эритрея) по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку. Он также вновь повторил, что Россия якобы способна заместить украинское зерно. Между тем, главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит, отправив более низкие уровни делегаций на путинское шоу. Кремль традиционно обвиняет во всем США и их европейских союзников, которые якобы оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит. О чем говорит российское заигрывание с Африкой на фоне срыва зернового соглашения? К чему эти кремлевские игрища в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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