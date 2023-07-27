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Глава Африканского Союза призвал к "мирному сосуществованию" Украины и РФ: подробности

Глава Африканского Союза заявил, что "мир" между сторонами якобы спасет жизнь тех, кто зависит от поставок продовольствия из этих двух стран

сегодня, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Африканского Союза Азали Ассумани призвал к "мирному сосуществованию" Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление Ассумани на саммите Россия-Африка.

Глава Африканского Союза призвал к "мирному сосуществованию" Украины и РФ: подробности

Глава Африканского Союза Азали Ассумани. Фото: из открытых источников

Глава Африканского Союза заявил, что "мир" между сторонами якобы спасет жизнь тех, кто зависит от поставок продовольствия из этих двух стран.


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При этом он не отметил, каким именно должен быть "мир" между странами, в то время как Россия оккупирует часть территорий Украины.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступая на открытии саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, заявил, что в ближайшие месяцы РФ бесплатно поставит ряду африканских стран (Буркина-Фасо, Мали, Эритрея) по 25-50 тысяч тонн зерна и за свои средства обеспечит доставку. Он также вновь повторил, что Россия якобы способна заместить украинское зерно. Между тем, главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит, отправив более низкие уровни делегаций на путинское шоу. Кремль традиционно обвиняет во всем США и их европейских союзников, которые якобы оказывали давление на лидеров африканских государств с призывом игнорировать саммит. О чем говорит российское заигрывание с Африкой на фоне срыва зернового соглашения? К чему эти кремлевские игрища в итоге могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — чем оказался "мир по-африкански" – кто выиграл от визитов африканских лидеров в Украину и РФ.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-tells-african-leaders-ill-give-you-free-grain-despite-hypocritical-west-2023-07-27/
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