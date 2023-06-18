Чем оказался «мир по-африкански» – кто выиграл от визитов африканских лидеров в Украину и РФ

Удивительный визит делегации "миротворцев" из ряда африканских стран в Киев, прошедший на фоне ракетного обстрела со стороны России и разворачивающегося украинского наступления, вызвал немало вопросов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что основной целью африканских визитеров было – приостановить действие ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест президента РФ Владимира Путина. Сам путин, с которым представители Африки встретились в Питере 17 июня, на следующий день после их пребывания в Украине, традиционно грезил, что все свои преступления в Украине россия проводит согласно уставу ООН. О чем говорит этот африканский вояж? Может ли у его участников измениться впечатление об этой войне и адекватности путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит африканских лидеров в Украину. Фото: сайт Офиса президента

Путин сполна использовал африканский вояж

Политтехнолог Юрий Подорожний размышляет следующим образом:

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Мы уже неоднократно слышали о разных странных мирных инициативах И удивительны они именно потому, что кажется несуразным, кто именно их инициирует. Кроме африканского предложения мы уже слышали, например, об индонезийской мирной инициативе Для Москвы и Пекина важным в данном случае является не результат, а критическая масса схожих с нужной РФ позиции других стран. Такое количество инициатив создает нужный для агрессора фон, что, мол, со всех усюд поддерживается российская позиция". "Визит лидеров африканских стран многие окрестили странным, но на самом деле удивляться здесь нечему. Их так называемая миротворческая миссия целиком ложится в русскую концепцию прекращения войны. Хотя здесь скорее нужно говорить не о российской, а о китайской линии внешней политики

Хотя, когда мы говорим об Африке, отмечает эксперт, представители стран, которые составили "миротворческую миссию", мотивируют свой визит в Киев и москву как сугубо прагматичный. Война России против Украины привела к разбалансированию поставок продовольствия в Африку. Однако это лишь прикрытие настоящих целей этой делегации, считает Юрий Подорожний.

По его мнению, путин полностью использовал этот африканский вояж (а начался он с Европы, уже потом были Украина и рф). Внимание мира к нему было большим, хотя бы с точки зрения нетрадиционности.

"Президент россии в очередной раз наговорил уже традиционных тезисов о низменности "киевского режима". Но были и новые "аргументы". москва так стремится к переговорам с Киевом, что путин посвятил много времени на обвинение в срыве мирного процесса именно Украиной. Это классическая гебисская методика, когда ключевое событие – нападение россии на Украину – не обсуждается, а дискуссия крутится вокруг тезисов, что является следствием ключевого события. Именно поэтому путин отыграл этот визит на аудиторию, которая теперь будет оперировать новыми кремлевскими тезисами о желании мира москвой и, соответственно, нежелании мира Киевом (что само по себе абсурдно). Агрессор жалуется, что жертва стоит не в той позе, на которую рассчитывает насильник", – приводит правильную аналогию эксперт.

Не мало времени, продолжает он, путин посвятил и "аргументам" по обвинениям выдвинутых МКС, а именно ордеру на арест.

"Путин на "чистых щах" объяснял, почему россия похищает украинских детей, и почему это правильно. Именно африканские делегации он объясняет это – в связи с предстоящей встречей стран БРИКС в Претории (Южно-Африканская Республика). Ведь ЮАР является страной, которая обязана арестовать путина в случае его визита в Южную Африку. И я так понимаю, что президент ЮАР приезжал давать гарантии путину, что этого не произойдет. Так что, собственно, эта мирная инициатива является лишь нездоровым прикрытием истинных намерений и целей", – объясняет Юрий Подорожний.

В целом же, по его мнению, путин не сказал ничего нового. По его словам, РФ действует в соответствии с уставом ООН и именно поэтому ведет войну. Тезис, который является абсурдным, оставался бы и дальше "русским абсурдом", если бы не имел поддержку Китая, отмечает эксперт.

"Если мы посмотрим на страны, которые исходили с такими псевдомирными инициативами – Индонезия, африканские страны, Бразилия, то увидим, что там Украина отсутствует или почти отсутствует в дипломатическом плане. А свято место – пусто не бывает. Конечно, мы будем работать с этими странами и регионами. Но делать это нужно было еще вчера. Теперь следует приложить гораздо больше усилий, – подчеркивает Юрий Подорожний. – В конце концов, мы заинтересованы в том, чтобы голосование за резолюции в ООН было осуждающим агрессию. Именно поэтому такие визиты и инициативы, если не опасны, то в информационном плане отвлекают ресурсы, которые мы должны тратить, чтобы усиливать поддержку со стороны наших настоящих союзников".

То, что африканцы после Украины поехали в гости к путлеру, казалось, будто – прибыли с докладом к своему заказчику

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко отмечает, что, когда только начали говорить о предстоящем "миротворческом" визите делегации из ряда африканских стран, было понятно, что все это инициировано именно рашистской стороной. Только ей это нужно, считает эксперт.

"Мы прекрасно понимаем определенное расположение стран, вошедших в состав делегации (Южно-Африканская Республика, Замбия, Сенегал, Коморские Острова, Египет, Уганда), к рашистам. Так путин пытается уменьшить вес вообще этой войны, а также уровня переговоров, – объясняет Сергей Войченко. – С одной стороны, есть страны G7 (передовые государства мира, с развитыми экономиками), которые поддерживают Украину. А с другой – такие вот африканские "миротворцы". Как бы там кто не говорил, что это — международная политика, но есть разница между главой, например, столицы, и председателем какого-то маленького сельского совета. Вот и здесь – такое же".

К тому же, продолжает эксперт, как оказалось, у делегации были глухие и слепые, раз не услышали и не увидели ракетных обстрелов Киева, который во время их визита устроила страна-агрессор.

"Да и относительно адекватности этих гостей есть сомнения, – отмечает Сергей Войченко. – Потому что вопрос о прекращении нападения рашистов на Украину, о прекращении убийства украинцев они почему-то не поднимали. Но говорили об отмене или приостановлении действия ордера на арест путина. Для них именно это, оказывается, на первом месте. Нет, так не пойдет. Сначала – освобождаются все украинские территории, а потом будем разбираться – стоит ли военного преступника снимать с розыска. А то, что африканцы после Украины поехали в гости к путлеру, казалось, будто – прибыли с докладом к своему заказчику".

По мнению эксперта, если говорить о результатах таких визитов, то ими являются проблемы для киевлян (перекрытые дороги, огромные пробки), а также понимание, что с подобными делегатами нам не о чем говорить.

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