Новые угрозы РФ в Черном море: достаточно ли реагирует Запад – чего можно ждать от союзников

Британская разведка заявила, что Россия пытается осуществить морскую блокаду Украины после ухода из Черноморской зерновой инициативы. Об этом же сообщает Минобороны Украины, подчеркивая, что страна-агрессор готовит для данных планов корабли и авиацию. За 9 дней обстрелов украинских портов в Черном море российская армия уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, цель врага очевидна – лишить мира украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Между тем, на заседании Совета Украина-НАТО прозвучало лишь осуждение подобных действий РФ и намерение усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе. О чем говорит столь вялая реакция наших зарубежных партнеров на новую волну террора и эскалации? Какие действенные меры могут быть приняты? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада Россией Черного моря. Фото из открытых источников

Идеальной ответной военной мерой на попытку рф блокировать торговое судоходство в Черном море могла бы быть полная блокировка проливов для всех российских грузов

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что в связи с эскалацией агрессии рф в черноморском бассейне необходима реакция цивилизованного мира на действия агрессора.

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Ответные меры, отмечает он, могут носить военный (глобальная или локальная блокировка проливов для российских грузов, перехват судов, военные конвои) или экономический (санкции) характер.

"Идеальной ответной военной мерой на попытку рф блокировать торговое судоходство в Черном море могла бы быть полная блокировка проливов для всех российских грузов. Поскольку 70% экспорта рф идет морским путем через четыре основных пролива (Босфор-Дарданеллы, Скагеррак, Суэц и Малаккский пролив), то их блокировка приведет к падению российского экспорта на 70% соответственно, т.к. у рф отсутствует альтернативная логистика. Падение экспорта на 70% приведет к падению российского ВВП в течение очень короткого периода (2-3 месяца) минимум на 50% и к мгновенным логистическим проблемам (полному коллапсу в портах и на ж/д), что вынудит рф принять условия цивилизованного мира. Промежуточным решением может быть блокировка только Босфора (т.к. эскалация произошла в Черном море). В этом случае экспорт рф упадет на 25-30% с соответствующими последствиями для ВВП (падение на 20-25%) и российской логистики", – поясняет Виктор Савинов.

По его словам, экономическим (санкционным) ответом могли бы быть следующие меры.

1). Блокировка российских черноморских портов (Новороссийск, Тамань, Туапсе) по примеру Ялты и Фамагусты. Список портов в случае эскалации со стороны рф может быть расширен на балтийские порты и т.д. Эффект будет практически таким же, как от блокировки Босфора, подчеркивает эксперт.

2). Запрет перестрахования российских грузов (можно ограничиться только черноморским бассейном). Скорее всего, это приведет к невозможности для рф экспортировать нефть и нефтепродукты морским путем, т.к. собственный капитал российских страховщиков недостаточен для страхования крупных танкеров с нефтью или нефтепродуктами, отмечает Виктор Савинов. Поскольку около 30% российского экспорта – это нефть и нефтепродукты, отправленные морем (а есть еще СПГ), то эффект будет сопоставим с блокировкой проливов.

3). Досмотр российских судов и российских грузов. Самая мягкая мера, которая будет иметь не только экономический, но и воспитательный эффект, констатирует эксперт.

Запад понимает, что новые вызовы ни к чему хорошему не приведут

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился таким мнением:

Это вполне адекватная реакция на новую волну террора со стороны России". "Я не считаю, что Запад реагирует как-то недостаточно активно. Оперативно по призыву президента Зеленского собралось заседание Совета Украина-НАТО. И, судя по заявлениям президента, у нас будет усиление ПВО

Эксперт не исключает, что какие-то еще решения по итогам заседания Совета Украина-НАТО просто не были озвучены. И мы узнаем о них непосредственно после их воплощения в жизнь.

"Уверен, Запад понимает, что новые вызовы (провоцирование Россией продовольственного кризиса с одновременной попыткой занять на мировых рынках украинскую нишу) ни к чему хорошему не приведут. И наши партнеры примут соответствующие меры – и для помощи нам с экспортом, и для отражения российской агрессии, и для того, чтобы вернуть безопасность в Черноморский регион".

У Запада есть план реакций на действия РФ, выработанный еще после начала подобных блокад

Политолог Дмитрий Воронков уверен, что цель таких морских блокировок со стороны России – оказать давление не только на Украину, но и на Запад, чтобы последний усадил Киев за стол переговоров с Москвой.

"Россия видит в любом переговорном процессе, в том числе касательно зернового соглашения, возможность расширить переговорные рамки. Прежде всего, с целью заморозить конфликт", – отмечает эксперт. – Что касается вялой реакции наших партнеров – ее, действительно, можно назвать именно таковой. И мы в какой-то мере к этому привыкли. В данном случае такая реакция может говорить о двух, на мой взгляд, моментах".

Первый, по мнению Дмитрия Воронкова, заключается в том, что у Запада есть план реакций на такие действия, выработанный еще после начала подобных блокад.

"Речь идет не о каком-то военном вмешательстве, а о наличии того же зернового резерва у Запада, который поможет избежать продовольственного кризиса. Как было с газом, когда РФ попыталась шантажировать Европу прекращением его поставок. В итоге потеряла европейский рынок. Возможно, нечто такое сейчас Запад противопоставить продовольственному шантажу со стороны Кремля. С параллельными попытками помочь Украине проводить соответствующий экспорт сухопутными и речными маршрутами", – поясняет эксперт.

Второй сценарий – негативный для нас, считает он. А именно – Запад пойдет на поводу России и смягчит санкции или попытается подтолкнуть Украину к переговорам.

"Прежде всего это могут "миротворцы" в виде Турции, либо такой явный сателлит Кремля как Венгрия, – предполагает Дмитрий Воронков. – Впрочем, скорее Запад будет подталкивать РФ, в том числе новыми санкциями, к разблокированию Черного моря".

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