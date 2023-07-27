Новые угрозы РФ в Черном море: достаточно ли реагирует Запад – чего можно ждать от союзников

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Кравцев Сергей
Британская разведка заявила, что Россия пытается осуществить морскую блокаду Украины после ухода из Черноморской зерновой инициативы. Об этом же сообщает Минобороны Украины, подчеркивая, что страна-агрессор готовит для данных планов корабли и авиацию. За 9 дней обстрелов украинских портов в Черном море российская армия уничтожила 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, цель врага очевидна – лишить мира украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис. Между тем, на заседании Совета Украина-НАТО прозвучало лишь осуждение подобных действий РФ и намерение усилить наблюдение и разведку в Черноморском регионе. О чем говорит столь вялая реакция наших зарубежных партнеров на новую волну террора и эскалации? Какие действенные меры могут быть приняты? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Блокада Россией Черного моря. Фото из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что в связи с эскалацией агрессии рф в черноморском бассейне необходима реакция цивилизованного мира на действия агрессора.
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Ответные меры, отмечает он, могут носить военный (глобальная или локальная блокировка проливов для российских грузов, перехват судов, военные конвои) или экономический (санкции) характер.
По его словам, экономическим (санкционным) ответом могли бы быть следующие меры.
1). Блокировка российских черноморских портов (Новороссийск, Тамань, Туапсе) по примеру Ялты и Фамагусты. Список портов в случае эскалации со стороны рф может быть расширен на балтийские порты и т.д. Эффект будет практически таким же, как от блокировки Босфора, подчеркивает эксперт.
2). Запрет перестрахования российских грузов (можно ограничиться только черноморским бассейном). Скорее всего, это приведет к невозможности для рф экспортировать нефть и нефтепродукты морским путем, т.к. собственный капитал российских страховщиков недостаточен для страхования крупных танкеров с нефтью или нефтепродуктами, отмечает Виктор Савинов. Поскольку около 30% российского экспорта – это нефть и нефтепродукты, отправленные морем (а есть еще СПГ), то эффект будет сопоставим с блокировкой проливов.
3). Досмотр российских судов и российских грузов. Самая мягкая мера, которая будет иметь не только экономический, но и воспитательный эффект, констатирует эксперт.
Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился таким мнением:
Эксперт не исключает, что какие-то еще решения по итогам заседания Совета Украина-НАТО просто не были озвучены. И мы узнаем о них непосредственно после их воплощения в жизнь.
Политолог Дмитрий Воронков уверен, что цель таких морских блокировок со стороны России – оказать давление не только на Украину, но и на Запад, чтобы последний усадил Киев за стол переговоров с Москвой.
Первый, по мнению Дмитрия Воронкова, заключается в том, что у Запада есть план реакций на такие действия, выработанный еще после начала подобных блокад.
Второй сценарий – негативный для нас, считает он. А именно – Запад пойдет на поводу России и смягчит санкции или попытается подтолкнуть Украину к переговорам.
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