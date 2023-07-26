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Есть серьезное усиление ПВО: Зеленский сделал обнадёживающее заявление

Владимир Зеленский заявил об усилении нашей ПВО - направят средства туда, где больше всего нужно

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей
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Систему противовоздушной обороны Украины усилят. Помощь направят в те области, которые на данный момент больше всего нуждаются в защите неба. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Телеграмм.

Есть серьезное усиление ПВО: Зеленский сделал обнадёживающее заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства провел ежедневное селекторное совещание.


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"Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", — сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, на совещании представители разведки доложили об активности оккупантов и их ближайших планах.

Представители СБУ доложили о ходе последних реализаций по отношению к россиянам внутри государства.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения.

"Верим в наших ребят. Работаем дальше", — подчеркнул украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский отреагировал на скандал со "слугой народа" Аристовым, заговорив о предательстве.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО удвоить усилия по поддержке Украины после того, как Россия начала новый виток эскалации, атакуя ракетами прибрежные зоны нашей страны. Жестко реагирует и президент Румынии Клаус Иоганнис, подчеркивая недопустимость подобных атак, особенно после того, как под удар попала портовая часть украинского города Рени (разрушены, среди прочего, ангары с зерном) недалеко от Молдовы и Румынии. Между тем, США никак не решатся ускорить поставку нам истребителей F-16, не дают нам дальнобойных ракет ATACMS. Многие военные аналитики, в том числе западные, указывают, что союзники слабо подготовили ВСУ для наступления, не предоставив многое из запрашиваемого. О чем говорит вся эта ситуация? Какие глобальные выводы должны сделать для себя Украина и страны того же коллективного Запада, а, возможно, не только они? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7122
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