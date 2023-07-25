Почему Запад боится дать оружие, которое просим – какой вывод нужно сделать Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО удвоить усилия по поддержке Украины после того, как Россия начала новый виток эскалации, атакуя ракетами прибрежные зоны нашей страны. Жестко реагирует и президент Румынии Клаус Иоганнис, подчеркивая недопустимость подобных атак, особенно после того, как под удар попала портовая часть украинского города Рени (разрушены, среди прочего, ангары с зерном) недалеко от Молдовы и Румынии. Между тем, США никак не решатся ускорить поставку нам истребителей F-16, не дают нам дальнобойных ракет ATACMS. Многие военные аналитики, в том числе западные, указывают, что союзники слабо подготовили ВСУ для наступления, не предоставив многое из запрашиваемого. О чем говорит вся эта ситуация? Какие глобальные выводы должны сделать для себя Украина и страны того же коллективного Запада, а, возможно, не только они? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Пока мы не станем самостоятельным игроком, который способен себя защитить, продолжим сталкиваться с вызовами, в том числе военными

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

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"Главный вывод, который давно должны были сделать в украинском руководстве, – что национальные интересы Украины далеко не всегда совпадают с интересами наших западных партнеров. И соответствующие просчеты мы ощущаем особенно остро после начала широкомасштабной российской агрессии. Прежде всего, это недоработка в ВПК за девять лет, которые уже длится война с РФ. Как следствие – отсутствие у нас дальнобойных ракет, систем ПВО, много чего еще. Украина, к сожалению, не может наносить адекватных ответов в новом витке эскалации, когда страна-агрессор активно применяет ракеты и дроны (как свои, так и иранские)".

Всё это, акцентирует эксперт, просчеты именно Украины, которая нерационально использовала время, которое было у нас для подготовки к полномасштабной войне.

"Лишь сейчас мы начали производить снаряды. А тех же комплексов "Нептун", позволивших потопить флагман Черноморского флота РФ – крейсер "Москва – у нас были считанные единицы. В итоге мы попали в тотальную зависимость от западных партнеров", – поясняет Максим Яли.

А на Западе, отмечает он, до сих пор не приняли решения, что делать с РФ в случае ее поражения. Более того – там боятся этого самого поражения (тотального) из-за непредсказуемых последствий. Тогда как лишь такое поражение страны-агрессора является залогом сохранения украинских государственности, суверенитета, возвращения территориальной целостности в международного признанных границах, уверен политолог.

Учитывая вышесказанное, продолжает он, партнеры не передают столь необходимые нам виды вооружений, чтобы эффективно уничтожать логистику врагу, атаковать его – на его территории. Более того – нам открыто запрещают это делать даже тем оружием, что дают.

"Выводы, которые мы должны были сделать с первых дней обретения независимости, к сожалению, нами так и не были сделаны. В этом жестком мире надеяться можно только на себя. Верить не словам, не обещаниям, а делам, – констатирует Максим Яли. – Уважают только сильных. И пока мы не станем самостоятельным игроком, который способен себя защитить, продолжим сталкиваться с вызовами, в том числе военными. И не сможем адекватно отвечать на новые витки эскалации. Лишь просить (что мы и делаем) своих партнеров помочь теми же дальнобойными ракетами и самолетами. А без поддержки с воздуха, как признали многие западные аналитики, вести успешные наступательные операции, тем более – на заблаговременно укрепленные рубежи, эшелонированную оборону – крайне сложно. Более того – недопустимо, согласно западным же военным доктринам".

Нет пока внутри той же Администрации Байдена коалиции, которая сумела бы убедить его в необходимости скорейшей передачи Украине дальнобойного вооружения и истребителей

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обращает внимание, что россияне идут на открытый шантаж и террор лишь бы заставить Украину и Запад отказаться от идеи не просто возобновления зернового соглашения, но и собственно нормального судоходства в Черном море.

"И, если наши ближайшие союзники – НАТО во главе с США – не пойдут на радикальные меры, чтобы остановить этот российский террор, чтобы восстановить возможность морского экспорта продукции из Украины, это будет означать, что у РФ развязаны руки, дабы творить нечто подобное в будущем. Так что логичным выглядят призывы министра иностранных дел Литвы, реакция президента Румынии. В этих странах прекрасно понимают угрозы, исходящие от России. Ведь находятся рядом с ней. Понимают они и то, что именно мощнейшее вооружение Украины увеличивает их собственную безопасность. Отсюда такая риторика, близкая нам", – поясняет эксперт.

Что касается США, отмечает Максим Джигун, то они живут в контексте собственных внутренних проблем и вызовов, которые ставят либо собственно Администрации Байдена внутренние конкуренты-республиканцы, либо в целом Штатам – геополитические оппоненты (тот же Китай).

"Очевидно, нет пока внутри той же Администрации Байдена коалиции, которая сумела бы убедить его в необходимости скорейшей передачи Украине дальнобойного вооружения и истребителей. При этом, Белый дом пытается сейчас зацементировать за собой лидерство в поддержке Украины – и "продать" это на следующих выбора (в 2024 году) как огромную победу и достижение демократов в целом и Администрации Байдена в частности, – отмечает политолог. – Но тут США в политическом смысле наступает на пятки Британия. Именно она первой объявила о готовности предоставлять нам танки, первой же дала дальнобойные ракеты (после чего "проснулись" и во Франции). Думаю, что решения о передаче Украине систем ATACMS и, вероятно, самолетов F-16, не за горами. Если, конечно, американцы не хотят, чтоб у нас тут летали британские истребители Typhoon, а Лондон еще более укрепился здесь в политическом смысле".

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