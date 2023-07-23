СМИ узнали позицию США по ракетам большой дальности ATACMS для Украины

Политика США по поставкам ракет большой дальности не изменилась. Это происходит, несмотря на постоянное давление со стороны Конгресса США и правительства Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.



Ракеты большой дальности ATACMS. Фото из открытых источников

Представители по обороне и администрации США рассказали американскому изданию, что за последний месяц не было никаких дискуссий о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Последнее изменение позиций по этому вопросу произошло в мае, когда президент США Джо Байден указал, что вопрос отправки в Украину ракет ATACMS "все еще рассматривается", в то время как ранее американский лидер категорически отрицал такую возможность.

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Washington post указывает, что Соединенные Штаты продолжают производить ракеты, однако их отправляют в другие страны по ранее согласованным контрактам.

"Lockheed Martin все еще производит 500 ATACMS ежегодно, но вся эта продукция предназначена для продаж в другие страны", — пишет Washington post со ссылкой на представителей администрации Байдена.

Одной из ранее озвученных причин, почему США не предоставляет Украине ракеты со способностью поражать цели на расстоянии свыше 450 км, — опасения в усилении эскалации и возможность того, что война перерастет в противостояние между США и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США призывает предоставить Украине необходимое оружие, которое заставит Черноморский флот покинуть аннексированный Крым.

Также "Комментарии" писали о британском эксперте, который объясняет, почему позиция некоторых западных стран, считающих, что не следует унижать Россию ошибочна.