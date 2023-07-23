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СМИ узнали позицию США по ракетам большой дальности ATACMS для Украины

Представители обороны и администрации США рассказали о ситуации с ракетами большой дальности ATACMS для Украины.

сегодня, 14:04
Автор:
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Slava Kot
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Политика США по поставкам ракет большой дальности не изменилась. Это происходит, несмотря на постоянное давление со стороны Конгресса США и правительства Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.

СМИ узнали позицию США по ракетам большой дальности ATACMS для Украины

Ракеты большой дальности ATACMS. Фото из открытых источников

Представители по обороне и администрации США рассказали американскому изданию, что за последний месяц не было никаких дискуссий о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Последнее изменение позиций по этому вопросу произошло в мае, когда президент США Джо Байден указал, что вопрос отправки в Украину ракет ATACMS "все еще рассматривается", в то время как ранее американский лидер категорически отрицал такую возможность.


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Washington post указывает, что Соединенные Штаты продолжают производить ракеты, однако их отправляют в другие страны по ранее согласованным контрактам.

"Lockheed Martin все еще производит 500 ATACMS ежегодно, но вся эта продукция предназначена для продаж в другие страны", — пишет Washington post со ссылкой на представителей администрации Байдена.

Одной из ранее озвученных причин, почему США не предоставляет Украине ракеты со способностью поражать цели на расстоянии свыше 450 км, — опасения в усилении эскалации и возможность того, что война перерастет в противостояние между США и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал США призывает предоставить Украине необходимое оружие, которое заставит Черноморский флот покинуть аннексированный Крым.

Также "Комментарии" писали о британском эксперте, который объясняет, почему позиция некоторых западных стран, считающих, что не следует унижать Россию ошибочна.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/22/ukraine-us-long-range-missiles/
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