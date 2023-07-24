logo

BTC/USD

29178.57

ETH/USD

1848.97

LTC/USD

89.22

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Запад сделал ошибки при подготовке ВСУ к контрнаступлению – Observer
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад сделал ошибки при подготовке ВСУ к контрнаступлению – Observer

Военный аналитик указал на ошибки, которые допустил Запад во время подготовки Украины к контрнаступлению.

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинские военные во время контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидало руководство Украины и союзники. Причиной этого является ошибка Запада во время подготовки ВСУ, считает старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Запад сделал ошибки при подготовке ВСУ к контрнаступлению – Observer

Украинский военный. Фото из открытых источников

Уотлинг указывает, что украинские военные около двух месяцев пытаются пройти через плотную линию укреплений российских сил для освобождения оккупированных территорий. Таким образом ВСУ понесли потери в личном составе и западной технике. Эксперт считает, что Запад уже должен готовить Украину к следующему наступлению.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Независимо от прогресса в ближайшие месяцы, союзники Украины должны сосредоточить свою помощь на подготовке ВСУ к следующей битве", – считает Джек Уотлинг.

Эксперт RUSI указывает, что, начиная с июля по сентябрь прошлого года, Украина назвала приоритетные направления, необходимые для удачного контрнаступления, среди них были артиллерия, инженерные средства, противовоздушная оборона и коллективная подготовка военных.

Из этого списка Украина получила достаточное количество артиллерии, однако противовоздушной обороны было меньше, а коллективная подготовка военных происходила медленно, ведь союзники преимущественно занимались обучением отдельных украинских солдат.

"Месяцы задержек дали россиянам время построить оборону и значительно усложнить задачу для украинцев", — указывает Уотлинг.

Военный аналитик подчеркивает, что Запад хоть и не ведет прямую войну против России, однако безопасность Европы зависит от исхода войны в Украине. Джек Уотлинг критикует союзников и указывает, что Запад имел "бюрократический мирный подход" к накоплению запасов и подготовке ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне построили фальшивые окопы на фронте.

Также "Комментарии" писали о СМИ, узнавших позицию США по ракетам большой дальности ATACMS для Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/23/west-must-focus-on-preparing-ukraines-troops-or-we-will-all-pay-the-price
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!