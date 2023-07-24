Запад сделал ошибки при подготовке ВСУ к контрнаступлению – Observer

Украинские военные во время контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидало руководство Украины и союзники. Причиной этого является ошибка Запада во время подготовки ВСУ, считает старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Украинский военный. Фото из открытых источников

Уотлинг указывает, что украинские военные около двух месяцев пытаются пройти через плотную линию укреплений российских сил для освобождения оккупированных территорий. Таким образом ВСУ понесли потери в личном составе и западной технике. Эксперт считает, что Запад уже должен готовить Украину к следующему наступлению.

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"Независимо от прогресса в ближайшие месяцы, союзники Украины должны сосредоточить свою помощь на подготовке ВСУ к следующей битве", – считает Джек Уотлинг.

Эксперт RUSI указывает, что, начиная с июля по сентябрь прошлого года, Украина назвала приоритетные направления, необходимые для удачного контрнаступления, среди них были артиллерия, инженерные средства, противовоздушная оборона и коллективная подготовка военных.

Из этого списка Украина получила достаточное количество артиллерии, однако противовоздушной обороны было меньше, а коллективная подготовка военных происходила медленно, ведь союзники преимущественно занимались обучением отдельных украинских солдат.

"Месяцы задержек дали россиянам время построить оборону и значительно усложнить задачу для украинцев", — указывает Уотлинг.

Военный аналитик подчеркивает, что Запад хоть и не ведет прямую войну против России, однако безопасность Европы зависит от исхода войны в Украине. Джек Уотлинг критикует союзников и указывает, что Запад имел "бюрократический мирный подход" к накоплению запасов и подготовке ВСУ.

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